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Протести фермерів ширяться Європою: Bloomberg назвав головні вимоги

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Протести фермерів ширяться Європою: Bloomberg назвав головні вимоги
Фермери у Франції активно блокують автошляхи
фото: Bloomberg

Протести фермерів ширяться в Європі через економію бюджетних коштів та бюрократичну тяганину

Сільськогосподарські машини перекривають великі магістралі навколо Ліону та Бордо у Франції. Як пише видання Bloomberg, нові протести є продовженням конфлікту, що набирає обертів, між французькими фермерами і політикою президента країни Еммануеля Макрона. Подальші дії заплановані в більшості регіонів найближчими днями. У середу, 24 січня, фермерська профспілка FNSEA уже представила владі новий список вимог, наполягаючи на термінових діях зі зняття обтяжливого для них регулювання.

Франція у вогні протестів

Заворушення продовжуються, фермери планують переключитися на нові транспортні вузли та посилити транспортні проблеми найближчими днями. Глава профспілки Арно Руссо уточнив, що аграрії Франції незадоволені рівнем фінансової підтримки при компенсації збитків від нових екологічних нормативів. Плюс у країні продовжується зростання вартості палива та електрики. «Немає сенсу відступати», - сказав лідер FNSEA. Він додав, що FNSEA оприлюднить додатковий список із приблизно 40 точних вимог пізніше цього тижня.

«Люди пишаються тим, де вони живуть і що вони виробляють, і це те, що їх злить», – сказав він. «Сьогодні наша рішучість абсолютна, і ми повинні отримати результати».

Новий прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь і міністр сільського господарства Марк Фено зустрілися з Руссо та іншими представниками фермерів у понеділок увечері, щоб обговорити їхні проблеми. Президент Еммануель Макрон заявив у дописі на X у вівторок, що він попросив їх «бути повністю мобілізованими для надання конкретних рішень».

Решта Європи не відстає 

Але проблеми із фермерами чекають не тільки Францію, а й охопили низку країн ЄС. Вчора більше 200 фермерів зібралися в центрі Брюсселя в середу, заявивши, що вони більше не можуть справлятися з правилами ЄС і падінням доходів, повідомляє газета Le Soir. 

Протести фермерів ширяться Європою: Bloomberg назвав головні вимоги фото 1

Вимоги протестувальників варіюються від збільшення фінансової підтримки для компенсації витрат на екологічні правила Європейського Союзу до зменшення регулювання повсякденної діяльності. Вони також борються з впливом інфляції на ціни на енергоносії та паливо, а також з конкуренцією з боку більш дешевого імпорту.

 Так у Польщі фермери планують цього тижня заблокувати дороги у 250 місцях на знак протесту проти планів ЄС щодо обмеження викидів вуглекислого газу, а також проти того, що організатори назвали неконтрольованим імпортом продуктів харчування з сусідньої України.

Понад 1000 фермерів з тракторами також почали акцію протесту в центрі Вільнюса в Литві і пообіцяли продовжити демонстрацію до п'ятниці.

Протести відбулися після аналогічної напруженості в Німеччині та Нідерландах через скорочення субсидій і схвалення європейських законів про захист навколишнього середовища. Ультраправі партії взялися за такі питання і використовують їх у своїх повідомленнях напередодні виборів до Європейського парламенту в червні.

Нагадаємо, економія бюджетних коштів на 2024 рік обурила німецьких фермерів. Німецькі фермери продовжують страйкувати проти скасування пільг для них. Великі акції очікуються у Мюнхені, Гамбурзі, Вісбадені та інших містах. Головними вимогами фермерів є зниження податків та збільшення зарплати. У зв'язку з масовими страйками водії всього громадського транспорту найближчим часом не працюватимуть. Берлінська газета Der Tagesspiegel написала, що фермери по всій Німеччині хочуть використати трактори, щоб висловити протест проти скорочення субсидій німецького уряду. Акції також було оголошено у Берліні. Близько 300 селян зареєструвалися для участі. Передбачається, що внаслідок протестів селян на вулицях столиці ФРН може виникнути транспортний хаос.

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Теги: дороги фермер Еммануель Макрон протест машини аграрії партії профспілка міністр правила

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