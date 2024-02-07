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Уряд Греції назвав фермерам вимоги, за яких почнуться перемовини

Христина Петренко
glavcom.ua
Уряд Греції назвав фермерам вимоги, за яких почнуться перемовини
В уряді Греції вважають, що вимоги аграріїв, переважно, були задоволені
Фото: InTime News

В уряді Греції наголосили, що зустріч з прем'єром не відбудеться через погрози перекриття доріг

Після того, як грецькі фермери оголосили про ескалацію протестів, зокрема, блокування автошляхів та можливу ходу на Афіни наступного тижня, в уряді заявили, що готові до зустрічі прем’єра та представників протестувальників, але є кілька умов. Зокрема, припинити погрози блокування доріг. Про це повідомляє Ekathimerini.

Джерела повідомили виданню, що уряд продемонстрував «абсолютну добру волю» і пішов на негайні поступки вимогам, які він вважав виправданими, але натомість фермери активізували свої протестні акції, що «не сприяє діалогу».

В уряді Греції наголосили, що зустріч з прем'єром не відбудеться через погрози перекриття доріг. Ще однією умовою для продовження переговорів є те, що уряд повинен знати, з ким він розмовляє, оскільки фермерський фронт є фрагментованим.

Окрім того, в уряді вважають, що вимоги аграріїв, переважно, були задоволені. Наразі керівництво країни спостерігає за тим, як розгортатимуться протести, і якщо фермери прислухаються до умов, висунутих урядом, тоді обговорення може відбутися особисто з прем'єр-міністром.

Нагадаємо, наприкінці січня грецькі фермери по всій країні вийшли на мітинги, вимагаючи у влади фінансової підтримки постраждалим від руйнівних повеней восени 2023 року господарствам, вони перекрили низку доріг своїми тракторами.

Зазначимо, що фермерські акції протесту проходять у різних країнах Європи. Зокрема, сотні фермерів 3 лютого влаштували протест через закінчення терміну відшкодування податків на сільськогосподарське дизельне пальне навколо найбільшого летовища Німеччини, у Франкфурті.

Польські фермери оголосили загальнонаціональний страйк із блокуванням доріг та прикордонних пунктів пропуску. Страйк планують розпочати 9 лютого.

Іспанські фермери 6 лютого заблокували рух на деяких головних автомагістралях країни.

На початку лютого фермери припаркували трактори на ключових переходах на кордоні між Бельгією та Нідерландами на знак протесту проти надмірної бюрократії та конкуренції з боку дешевого імпорту. 

Італійські фермери заблокували автомагістралі, що сполучають північ Італії з півднем, та дороги, що ведуть до міст. Вони заявили, що їх «поклали на коліна».

Читайте також: Протести фермерів подіяли? Урсула фон дер Ляйєн пішла на поступки аграрному сектору
Теги: дороги Греція погрози блокування фермерський протест

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