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    Зв’язували господарів та грабували оселі: на Київщині затримали банду (фото, відео)

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    Поліція затримала грабіжників - Зв’язували господарів та грабували оселі: на Київщині затримали банду (фото, відео)
    Поліція затримала грабіжників
    Фото: Нацполіція

    Грабіжниками виявилися троє киян

    У селі Лосятин Білоцерківського району зловмисники вдерлися до будинку місцевого жителя. Лиходії зв’язали 70-річного господаря та його 69-річну дружину пластиковими хомутами, накрили обличчя подушками і почали випитували інформацію щодо місця зберігання грошей та коштовностей. Забравши $8 тисяч та 4 мобільних телефони, зловмисники залишили господарів у безпорадному стані і зникли з місця події. Чоловікові вдалось визволитись, тоді він пішов до сусіда та викликав поліцію. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Оперативники управління карного розшуку поліції Київщини спільно з працівниками Білоцерківського районного управління поліції із залученням спецпризначенців оперативно встановили особи зловмисників. Ними виявились 36-ти, 24-х та 41-річний кияни.

    За місцями їхнього проживання правоохоронці провели санкціоновані обшуки та вилучили мобільні термінали, коштовності, радіостанції, гроші та інші речові докази, які підтверджують причетність чоловіків до вчинення грабежів.

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    Зв’язували господарів та грабували оселі: на Київщині затримали банду (фото, відео)
    Зв’язували господарів та грабували оселі: на Київщині затримали банду (фото, відео)
    Зв’язували господарів та грабували оселі: на Київщині затримали банду (фото, відео)
    Зв’язували господарів та грабували оселі: на Київщині затримали банду (фото, відео)
    Зв’язували господарів та грабували оселі: на Київщині затримали банду (фото, відео)

    Лиходіїв затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від чотирьох до восьми років.

    Наразі поліцейські перевіряють причетність чоловіків до вчинення аналогічних злочинів на території Київської та інших областей.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина пограбування кияни
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    Зв’язували господарів та грабували оселі: на Київщині затримали банду (фото, відео)