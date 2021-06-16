На Київщині поліція пов’язала групу «домушників» (фото)

Жертвами крадіїв ставали переважно люди з середнім достатком

До поліції зателефонувала мешканка міста Біла Церква та повідомила, що невідомі вдерлися до її квартири і обікрали на загальну суму понад 120 тис. грн. Правоохоронці встановили, що зловмисники підібрали ключ до замка вхідних дверей квартири потерпілої та викрали золоті вироби, $1300 та 60 тис. грн й інші цінні речі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Оперативники управління карного розшуку та Білоцерківського районного управління поліції провели низку розшукових заходів та за «гарячим слідом» встановили зловмисників.

Організатором угруповання виявився 50-річний мешканець Білої Церкви, який вже був судимий за скоєння майнових злочинів. Він забезпечував доставку групи на місце, збут викраденого та розподіл злочинних доходів. До складу угруповання також входили 25-ти та 51-річний місцеві жителі.

Зловмисники вистежували, коли мешканці багатоповерхівок залишать домівки, проникали до осель та викрадали готівку, коштовності, техніку, цифрові носії, цінні речі та навіть одяг.

Жертвами крадіїв ставали переважно люди з середнім достатком.

Чоловіків затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність чоловіків до вчинення аналогічних злочинів на території району.

Вирішується питання про повідомлення підозри затриманим. Запобіжний захід обере суд.

Як повідомлялося, нещодавно столичні правоохоронці викрили п’ятьох іноземців у квартирній крадіжці на вулиці Євгена Коновальця. Оперативники затримали спільників відразу після вчинення злочину, коли ті намагалися втекти з викраденим майном.