  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Перехрестилася і пограбувала. На Дніпропетровщині жінка обікрала церкву (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Перехрестилася і пограбувала. На Дніпропетровщині жінка обікрала церкву (відео)
    Фото: Скріншот відео

    Злодії прийшли до церкви спочатку 17 червня, а потім 20 червня, але вже з дитиною

    У Кам'янському на Дніпропетровщині дві жінки з дитиною обікрали церкву. Про це повідомляє Telegram «Ху***ий Дніпро»

    Злодії прийшли до церкви спочатку 17 червня, а потім 20 червня, але вже з дитиною. Вони вкрали декоративні туї з церковної клумби.

    На записі видно, що перед тим, як обікрасти, одна з жінок перехрестилася.

    Тим часом, у селі Зелений Яр Обухівського району 70-річну місцеву мешканку ошукали шахрайки.

    Правоохоронці встановили, що до пенсіонерки завітала група невідомих жінок, які представились служителями монастиря. Зловмисниці запевнили бабусю, що їй «пороблено», а тому запропонували за грошову винагороду допомогти. Шахраї видурили у старенької 5 тис. євро, $1 тис. і зникли в невідомому напрямку.

    Теги: Дніпро пограбування жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Перехрестилася і пограбувала. На Дніпропетровщині жінка обікрала церкву (відео)