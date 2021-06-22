Перехрестилася і пограбувала. На Дніпропетровщині жінка обікрала церкву (відео)

Злодії прийшли до церкви спочатку 17 червня, а потім 20 червня, але вже з дитиною

У Кам'янському на Дніпропетровщині дві жінки з дитиною обікрали церкву. Про це повідомляє Telegram «Ху***ий Дніпро»

Злодії прийшли до церкви спочатку 17 червня, а потім 20 червня, але вже з дитиною. Вони вкрали декоративні туї з церковної клумби.

На записі видно, що перед тим, як обікрасти, одна з жінок перехрестилася.

Тим часом, у селі Зелений Яр Обухівського району 70-річну місцеву мешканку ошукали шахрайки.

Правоохоронці встановили, що до пенсіонерки завітала група невідомих жінок, які представились служителями монастиря. Зловмисниці запевнили бабусю, що їй «пороблено», а тому запропонували за грошову винагороду допомогти. Шахраї видурили у старенької 5 тис. євро, $1 тис. і зникли в невідомому напрямку.