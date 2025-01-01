Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Шахед» майже влучив в Офіс президента: Безугла розповіла деталі про ранкову атаку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Шахед» майже влучив в Офіс президента: Безугла розповіла деталі про ранкову атаку
Наслідки влучання ворожого «Шахеда» у столиці
фото: Facebook/Мар'яна Безугла

У ніч проти 1 січня російські окупанти знову тероризували Україну безпілотниками

Під час ворожої атаки на Київ у новорічну ніч ударні дрони росіян змогли обійти протиповітряну оборону та майже влучили в Офіс президента. Про це заявила народна депутатка Мар'яна Безугла.

«Ні, не ракети, «Шахеди» обійшли ППО і влучили майже в Офіс президента України. Це наслідок системних, задавнених проблем із військовим управлінням у ЗСУ: коли людей із мобільних вогневих груп перенаправили в піхоту, кількість груп зменшили, а ешелоновану систему ППО в Києві досі не побудували – вже не кажучи про інші міста. Доходить до абсурдних ситуацій по Україні, коли ті ж «Петріоти» ставлять у протилежний бік. Досі. Не переміщають. Досі», – наголосила нардепка.

Безугла розповіла деталі про ранкову атаку окупантів
Безугла розповіла деталі про ранкову атаку окупантів
скріншот

Крім того, Безугла вкотре звинуватила головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Нагадаємо, в ніч проти 1 січня російські окупанти знову тероризували Україну. Зокрема, ворог запустив 111 дронів ударних БпЛА типу «Шахед».

Вибухи пролунали в Києві близько 7:00 ранку. У Київській області працювала ППО. Внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху одного з корпусів Національного банку України у Печерському районі.

До слова, будинки в центрі Києва, попередньо, були атаковані щонайменше чотирма ударними безпілотниками типу Shahed.

Читайте також:

Теги: Київ Офіс президента Мар’яна Безугла депутат безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На нафтобазі «Ярцевська» зафіксовані потужні вибухи та пожежа
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Смоленській області
Вчора, 2024, 17:01
Дорога від Покровська до Дніпра є критичною для забезпечення Сил оборони та гуманітарних місій на Донбасі
Армія РФ наблизилася до критично важливої траси на Донеччині
29 грудня, 2024, 18:26
Міністерство повідомило, що радар вперше зафіксував сигнал за 15 км на схід від села Чілія Вече в Тульчинському повіті
Безпілотник порушив повітряний простір Румунії? Міноборони зробили заяву
27 грудня, 2024, 10:47
Триває 1031-й день повномасштабної війни
У Києві повітряна тривога тривала пів години
22 грудня, 2024, 00:48
Спостерігається загоряння та дим у районі НПЗ у Новошахтинську
Ростовська область відбивається від дронів: під удар потрапив нафтозавод (відео)
19 грудня, 2024, 01:31
Експосол США в Україні Джон Гербст
Добудова Хмельницької АЕС. Американський дипломат схвалив план українського уряду
18 грудня, 2024, 12:43
В России утверждают, что Асад с семьей уже в Москве и имеет убежище
«Если уж Янукович смог…». Депутат Госдумы призвал предоставить Асаду гражданство РФ
10 грудня, 2024, 10:41
Ворог застосовує «Шахеди» у небаченій кількості, доповнюючи їхні атаки балістичними ракетами, які важче перехопити
Росія восени запустила по Україні вчетверо більше безпілотників і ракет, ніж торік – WSJ
9 грудня, 2024, 11:33
За словами Зеленського, нові санкції стосуються тих, хто працює на військово-промисловий комплекс Російської Федерації
Зеленський увів санкції проти російських розробників і постачальників дронів
2 грудня, 2024, 21:24

Новини

Внаслідок атаки РФ на Київ загинув нейробіолог та доктор наук Ігор Зима
Внаслідок атаки РФ на Київ загинув нейробіолог та доктор наук Ігор Зима
«Шахед» майже влучив в Офіс президента: Безугла розповіла деталі про ранкову атаку
«Шахед» майже влучив в Офіс президента: Безугла розповіла деталі про ранкову атаку
У Києві знято головний прапор України: причина
У Києві знято головний прапор України: причина
Будинки у центрі Києва було атаковано щонайменше чотирма ворожими дронами
Будинки у центрі Києва було атаковано щонайменше чотирма ворожими дронами
Ранкова атака російських дронів у Києві: рятувальники повідомили деталі (фото)
Ранкова атака російських дронів у Києві: рятувальники повідомили деталі (фото)
Сьогодні виповнилося 75 років з дня чернечого постригу патріарха Філарета
Сьогодні виповнилося 75 років з дня чернечого постригу патріарха Філарета

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 січня: ситуація на фронті
87K
«Те, чого ми так усі чекаємо». Буданов дав прогноз на 2025 рік
76K
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 січня 2025
23K
Бронювання, мобілізація та відстрочка: що змінилося для українців з 1 січня
13K
1 січня: свято, традиції, прикмети та заборони

Новини

Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
Вчора, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 2024, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua