«Шахед» майже влучив в Офіс президента: Безугла розповіла деталі про ранкову атаку

У ніч проти 1 січня російські окупанти знову тероризували Україну безпілотниками

Під час ворожої атаки на Київ у новорічну ніч ударні дрони росіян змогли обійти протиповітряну оборону та майже влучили в Офіс президента. Про це заявила народна депутатка Мар'яна Безугла.

«Ні, не ракети, «Шахеди» обійшли ППО і влучили майже в Офіс президента України. Це наслідок системних, задавнених проблем із військовим управлінням у ЗСУ: коли людей із мобільних вогневих груп перенаправили в піхоту, кількість груп зменшили, а ешелоновану систему ППО в Києві досі не побудували – вже не кажучи про інші міста. Доходить до абсурдних ситуацій по Україні, коли ті ж «Петріоти» ставлять у протилежний бік. Досі. Не переміщають. Досі», – наголосила нардепка.

Безугла розповіла деталі про ранкову атаку окупантів скріншот

Крім того, Безугла вкотре звинуватила головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Нагадаємо, в ніч проти 1 січня російські окупанти знову тероризували Україну. Зокрема, ворог запустив 111 дронів ударних БпЛА типу «Шахед».

Вибухи пролунали в Києві близько 7:00 ранку. У Київській області працювала ППО. Внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху одного з корпусів Національного банку України у Печерському районі.

До слова, будинки в центрі Києва, попередньо, були атаковані щонайменше чотирма ударними безпілотниками типу Shahed.