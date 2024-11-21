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У Києві випав перший сніг: жителі міста діляться фото у мережі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві випав перший сніг: жителі міста діляться фото у мережі
фото: glavcom.ua

На дороги Києва виїхали 124 одиниці спецтехніки для обробки покриття рідкими хлоридами

Ранок 21 листопада кияни почали не лише із тривоги, а й з ейфорії від першого снігу. У мережі мешканці столиці діляться фото. 

Так економіст і радник глави Офісу президента опублікував фото дерев всипаних снігом «Перший сніг», – підписав зображення Милованов. 

У Києві випав перший сніг: жителі міста діляться фото у мережі фото 1

Також засніжені пейзажі опублікувала журналістка Ольга Коростелова. «З раночком, друзі! П'ємо каву у віконечок, заряжаймося на невизначний день, який може принести будь-які сюрпрайзи, і тримаймося! Весна все одно буде!», - підписала вона фото. 

У Києві випав перший сніг: жителі міста діляться фото у мережі фото 2

Як повідомляє Київська міська державна адміністрація, уночі 21 листопада столицю України накрив мокрий сніг. Через це на дороги Києва виїхали 124 одиниці спецтехніки для обробки покриття рідкими хлоридами. 

4 фото
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«До обробки покриття рідкими хлоридами задіяно 124 одиниці спецтехніки. Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах, дотримуватись безпечної дистанції, а пішоходів – бути обережними та носити флікери в темний час доби», – йдеться у повідомленні.

За прогнозами синоптиків, 21 листопада у Києві буде хмарно, вдень помірний дощ і мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Теги: дороги кияни снігопад

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