У Києві випав перший сніг: жителі міста діляться фото у мережі

На дороги Києва виїхали 124 одиниці спецтехніки для обробки покриття рідкими хлоридами

Ранок 21 листопада кияни почали не лише із тривоги, а й з ейфорії від першого снігу. У мережі мешканці столиці діляться фото.

Так економіст і радник глави Офісу президента опублікував фото дерев всипаних снігом «Перший сніг», – підписав зображення Милованов.

Також засніжені пейзажі опублікувала журналістка Ольга Коростелова. «З раночком, друзі! П'ємо каву у віконечок, заряжаймося на невизначний день, який може принести будь-які сюрпрайзи, і тримаймося! Весна все одно буде!», - підписала вона фото.

Як повідомляє Київська міська державна адміністрація, уночі 21 листопада столицю України накрив мокрий сніг. Через це на дороги Києва виїхали 124 одиниці спецтехніки для обробки покриття рідкими хлоридами.

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«До обробки покриття рідкими хлоридами задіяно 124 одиниці спецтехніки. Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах, дотримуватись безпечної дистанції, а пішоходів – бути обережними та носити флікери в темний час доби», – йдеться у повідомленні.

За прогнозами синоптиків, 21 листопада у Києві буде хмарно, вдень помірний дощ і мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.