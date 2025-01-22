Україну накриє туман: прогноз погоди на 22 січня

Синоптики попереджають киян про небезпечні метеорологічні явища

У вівторок, 21 січня, в Україні очікується хмарна погода. Подекуди невеликий дощ зі снігом. Місцями туман. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вночі на Закарпатті, вдень в Україні, крім сходу і південного сходу, подекуди невеликий дощ зі снігом. У західних областях місцями туман.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 2-7° тепла, у південно-західній частині до 10°.

На Київщині та в столиці вночі без опадів, вдень подекуди невеликий дощ зі снігом.

Вітер південно-східний , 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° тепла до 3° морозу; у Києві протягом доби 0-2° тепла.

Синоптики попереджають киян про небезпечні метеорологічні явища. Ввночі та вранці 22 січня туман, видимість 200-500 м

І рівень небезпечності, жовтий