Україну накриє туман: прогноз погоди на 22 січня
Синоптики попереджають киян про небезпечні метеорологічні явища
У вівторок, 21 січня, в Україні очікується хмарна погода. Подекуди невеликий дощ зі снігом. Місцями туман. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
Вночі на Закарпатті, вдень в Україні, крім сходу і південного сходу, подекуди невеликий дощ зі снігом. У західних областях місцями туман.
Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 2-7° тепла, у південно-західній частині до 10°.
На Київщині та в столиці вночі без опадів, вдень подекуди невеликий дощ зі снігом.
Вітер південно-східний , 5-10 м/с.
Температура вночі та вдень від 2° тепла до 3° морозу; у Києві протягом доби 0-2° тепла.
Синоптики попереджають киян про небезпечні метеорологічні явища. Ввночі та вранці 22 січня туман, видимість 200-500 м
І рівень небезпечності, жовтий
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