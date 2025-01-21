У Києві приватний виконавць незаконно зняв арешт з квартири, що була спадщиною дитини

Квартиру, яка мала перейти у спадок дитини, зловмисники намагалися продати шляхом обману



Ювенальні прокурори Солом’янської окружної прокуратури міста Києва скерували до суду обвинувальний акт щодо приватного виконавця, який незаконно зняв арешт з квартири, що була спадщиною на той час восьмирічної дівчинки. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, у 2020 році квартиру, яка мала перейти у спадок дитини, шляхом обману намагалися продати. З метою захисту прав дитини Солом’янський районний суд міста Києва наклав на неї арешт.

У 2021 році приватний виконавець, маючи доступ до Реєстру, розуміючи підстави арешту, незаконно зняв його. Це дозволило заволодіти цією квартирою співробітнику однієї з колекторських компаній.

Дії приватного виконавця дозволили співробітнику однієї з колекторських компаній заволодіти квартирою, що була спадщиною дитини фото: Київська міська прокуратура, Facebook

Згідно висновку експерта, вартість квартири становить понад 1,2 млн грн. Наразі обвинувальний акт відносно приватного виконавця скеровано до суду.

У покуратурі зазначили, що справа за обвинуваченням у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 КК України) працівника колекторської фірми, який незаконно заволодів квартирою після зняття з неї арешту, вже перебуває на розгляді Солом’янського суду міста Києва. На цей час незаконну угоду з квартирою дитина та її бабуся оскаржили у суді.

Нагадаємо, в Україні змінилися правила оформлення спадщини. Набрали чинності два закони, які вносять зміни у порядок відкриття та оформлення спадщини. Новації спадкування пов’язані з унормуванням правовідносин під час воєнного стану.