У Марокко вперше за півстоліття випав сніг

Місцями шар снігу у Мароко сягає 35-40 см

Снігопади, похолодання та зливи тривають у низці провінцій у центральних, південно-східних та південних районах Марокко. Про це повідомляє інформаційне агентство Maghreb Arabe Press.

Як повідомляє центр Національної метеорології Марокко, причина незвичайної погоди – маси холодного повітря, які прийшли в країну з боку Північної Європи. «Ми під впливом дуже низького тиску з дуже холодними температурами, які можуть сягати 0 або навіть -1 градуси», – повідомили метеорологи.

Товстим шаром снігу – місцями висотою до 35-40 см вкриті великі території в провінціях Азіляль, Бені-Мелляль, Іфран, Міделт, Тарудант, Тінгір, Уарзазат та Ель-Хауз.

Значне похолодання синоптики зафіксували у провінціях Азіляль, Бені-Мелляль, Булеман, Іфран, Міделт, Тінгір, Уарзазат, Фігіг та Ель-Хауз. Подекуди у гірських районах температура повітря знизилася до мінус 5 за Цельсієм. Любителі зимової африканської екзотики, зокрема, туристи та фотографи, приїхали помилуватися вкритими снігом пальмовими гаями у провінціях Тарудант, Тінгір, Уарзазат, Фігіг та деяких інших.

Пальми вкриті снігом у Марокко

Снігом укрилися вершини гірських місцевостей, де знаходяться зимові туристичні бази та центри відпочинку. В один з них – Укаїмден (знаходиться на висоті понад 2 600 м над рівнем моря, приблизно за годину їзди на південь від Марракеша – «Главком») – з'їхалися тисячі любителів катання на лижах, сноубордах та санчатах.

Наплив місцевих та іноземних туристів спостерігається в гірських районах країни, де популярністю серед шанувальників снігової погоди та зимових видів розваг користується гора Хабрі та лижна станція Мішліффен, розташована в кратері вулкана, що згас. Заповнені готелі в курортних містечках Іфран та Азру, чиї околиці славляться кедровими та сосновими лісами, чистим цілющим повітрям та мальовничими краєвидами у долинах гірських озер.

До слова, сильні снігопади і вітер спричинили порушення транспортного сполучення та електропостачання в кількох балканських країнах.