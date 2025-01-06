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Супутники продемонстрували, на що Китай перетворив пустелю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Супутники продемонстрували, на що Китай перетворив пустелю
Знімки 20 грудня 2017 року (ліворуч) і 8 грудня 2024 року (праворуч)
фото: NASA

Будівництво «Великої сонячної стіни» в Китаї продовжується

Піщана пустеля Кузупчі (Kubuqi Desert) у Внутрішній Монголії колись мала репутацію «моря смерті». Проте нещодавно її дюнні поля стали морем фотоелектричних можливостей завдяки встановленим на безкрайніх просторах сонячним панелям. Принаймні такий висновок можна зробити, побачивши нові знімки NASA.

Це будівництво стало частиною багаторічного плану КНР щодо зведення «великої сонячної стіни», покликаної генерувати достатньо енергії для забезпечення Пекіна.  

Пустеля Кузупчі у грудні 2017 року
Пустеля Кузупчі у грудні 2017 року
NASA

Як пише Xinhua, проєкт, який, як очікується, буде завершений у 2030 році, матиме довжину 400 кілометрів, ширину п'ять кілометрів та максимальну генеруючу потужність 100 гігават.

Сонячна погода, рівна місцевість та близькість до промислових центрів роблять пустелю бажаним місцем для сонячної енергії. Панелі встановлюються у довгій вузькій смузі дюн на південь від річки Хуанхе між містами Баотоу та Баяннур. Супутники NASA Landsat 8 та 9 зробили знімки, що показують розширення зони дії сонячних ферм з грудня 2017 року до грудня 2024 року.

Пустеля Кузупчі у грудні 2024 року
Пустеля Кузупчі у грудні 2024 року
NASA

Станом на червень 2024 року Китай лідирував у світі за потужністю сонячних електростанцій, що діють, з 386 875 мегаватами, що становить близько 51% від загальносвітового показника, згідно з даними Global Solar Power Tracker. На другому місці США з 79 364 мегаватами (11% ), за ними слідує Індія з 53 114 мегаватами (7%). Зростання сонячної енергетики в Китаї було особливо швидким протягом останнього десятиліття.

До слова, Китай продовжує вражати амбітними проєктами. На цей раз у країні з'явится нова стіна, і хоча вона набагато коротша за Велику китайську – лише 3 тис. км проти 21-ї тисячі, проте вона повністю складається з дерев.

Такла-Макан – найбільша пустеля країни, і її площа поступово зростає, як і інших пустель на півночі країни. Щоб цьому запобігти, ще 1978 року, після закінчення Культурної революції, в країні було задумано грандіозний план – обмежити всі пустельні території «зеленим поясом».

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Теги: економіка Китай будівництво альтернативна енергетика Сонце погода

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