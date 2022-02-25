У Києві оголошена чергова повітряна тривога

Людей закликали терміново перейти до найближчого укриття

У Києві спрацювали сирени, оголошена чергова повітряна тривога. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Людей закликали терміново перейти до найближчого укриття

«Нагадуємо, що при сигналі «Повітряна тривога» наземні станції «Дніпро», «Гідропарк», «Лівобережна», «Дарниця», «Чернігівська», «Лісова» не працюють. Вони не є безпечними для укриття та перевезення пасажирів. Закликаємо переміститися в інші укриття або на підземні станції», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Київщині загинуло четверо мирних жителів і 15 поранено внаслідок авіаудару.

Як раніше повідомлялося, на Київщині у селі Гаврилівка лунали вибухи, є жертви серед населення. Як відомо, військові підірвали під Києвом мости, щоб зупинити ворога (фото). Також повідомлялося, окупанти спробують прорватися на танках до Києва.