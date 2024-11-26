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Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала пів години

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала пів години
Фіксувалася загроза застосування авіаційних засобів ураження
ілюстрація: glavcom.ua

Громадянам слід було пройти в укриття

О 13:11 оголошено відбій повітряної тривоги в Києві та більшості областей. Перед цим, о 12:37, у Києві та в низці областей оголошувалася повітряна тривога. Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному та східному напрямках. Фіксувалася загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Зокрема, військові попереджали про ракетну небезпеку для Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Також фіксувалися пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на межі Донецької та Запорізької областей.

«Загроза застосування балістичного озброєння з півночі!», – казали повітряники.

Карта повітряних тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада уламки збитих дронів упали в чотирьох районах Київщини. Пошкоджені приватні будинки, житлові багатоповерхівки, господарче приміщення, гаражі та автомобіль.

Крім того, в ніч на 26 листопада російські загарбники вдарили по електроінфраструктурі Тернополя. Через це в місті тимчасово не курсуватимуть тролейбуси. 

Теги: Україна тривога ракетна атака

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