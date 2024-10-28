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БпЛА росіян долетіли до Рівненщини, там працювала ППО

Степан Гафтко
glavcom.ua
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БпЛА росіян долетіли до Рівненщини, там працювала ППО
Над Рівненщиною збили сім БпЛА
фото з відкритих джерел

Зхисникам Рівненщини за ніч вдалось збити сім «Шахедів» над регіоном

Протягом ночі повітряна тривога лунала практично у всіх регіонах України. Оголшена вона була і у Рівненській області. Там працювали сили ППО. Про це повідомив керівник Рівненської ОДА Олександр Коваль.

«Завдяки успішній роботі наших захисників цього разу вдалося збити 7 повітряних цілей ворога», – повідомив Коваль.

За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.

Очільник ОДА подякував військовим за професіоналізм та влучну роботу по цілях окупантів. 

До слова, росіяни обстріляли Харків ввечер в неділю, застосовуючи авіабомби. В кількох районах міста постраждали люди. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що внаслідок обстрілу 22 вересня у Харкові кількість постраждалих від нічної атаки російських окупантів зросла до 21 людини. 

До слова, 2 жовтня, російські окупанти завдали чергового удару по Харкову. За попередньою інформацією, близько 4:00 ранку, ворог обстріляв місто керованою авіабомбою.

Нагадаємо, російські агресори завдали удару керованою авіабомбою по приватному сектору в Київському районі Харкова. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Телеграмі.

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Теги: Харків окупанти інфраструктура місто Олександр Коваль ворог тривога росіяни Рівненщина

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