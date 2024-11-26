РФ атакувала енергетичну інфраструктуру в Тернополі

Енергетики поступово відновлюють електропостачання міста

У ніч на 26 листопада російські загарбники вдарили по електроінфраструктурі Тернополя. Через це в місті тимчасово не курсуватимуть тролейбуси. Про це повідомив мер Тернополя Сергій Надал.

У Тернополі триває робота над з’ясуванням обсягу пошкоджень і усуненням наслідків обстрілу, заявив керівник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода. Інформації про постраждалих не надходило.

Тим часом КП «Тернопільводоканал» поступово відновлює централізоване водопостачання. Можливо, в місті буде низький тиск. Крім цього, енергетики поступово відновлюють електропостачання міста.

Перед вибухами в Тернополі, ввечері 25 листопада, Повітряні сили ЗСУ поінформували, що російська окупаційна армія запустила по території України групи безпілотників.

Нагадаємо, в ніч проти вівторка 26 листопада під час повітряної тривоги у столиці працювали сили ППО.