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РФ атакувала енергетичну інфраструктуру в Тернополі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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РФ атакувала енергетичну інфраструктуру в Тернополі
Увечері 25 листопада російська окупаційна армія запустила по території України групи безпілотників
фото: Depositphotos (ілюстративне)

Енергетики поступово відновлюють електропостачання міста

У ніч на 26 листопада російські загарбники вдарили по електроінфраструктурі Тернополя. Через це в місті тимчасово не курсуватимуть тролейбуси. Про це повідомив мер Тернополя Сергій Надал.

У Тернополі триває робота над з’ясуванням обсягу пошкоджень і усуненням наслідків обстрілу, заявив керівник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода. Інформації про постраждалих не надходило. 

Тим часом КП «Тернопільводоканал» поступово відновлює централізоване водопостачання. Можливо, в місті буде низький тиск. Крім цього, енергетики поступово відновлюють електропостачання міста.

Перед вибухами в Тернополі, ввечері 25 листопада, Повітряні сили ЗСУ поінформували, що російська окупаційна армія запустила по території України групи безпілотників. 

Нагадаємо, в ніч проти вівторка 26 листопада під час повітряної тривоги у столиці працювали сили ППО.

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Теги: енергетика війна обстріл електроенергія Тернопіль

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