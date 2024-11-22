Ракетна атака на Кривий Ріг: уже 32 постраждалих, серед них – діти

У Кривому Розі триває робота з ліквідації наслідків учорашнього ракетного удару

У лікарнях перебуває 12 людей, серед них одна дитина

До 32 зросла кількість постраждалих від удару по Кривому Рогу, завданого російськими окупантами в четвер 21 листопада. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За словами посадовця, у Кривому Розі триває робота з ліквідації наслідків учорашнього ракетного удару. Працюють бригади комунальників. Штаб допомоги людям поруч із місцем удару працюватиме сьогодні з 08:00 до 20:00. Там видають будівельні матеріали та приймають заяви на матеріальну допомогу від міста. Також буде надано допомогу з тимчасовим розселенням.

«До 32 зросла кількість постраждалих від удару, з них двоє дітей», – написав Вілкул у своєму телеграм-каналі.

У лікарнях перебуває 12 людей, серед них одна дитина. Двоє дорослих – у тяжкому стані.

Раніше повідомлялося про 26 постраждалих у Кривому Розі.

Нагадаємо, зранку, 21 листопада, Росія також атакувала Дніпро. Внаслідок чого поранення отримали дві людини. Рятувальники ДСНС зауважують, що окупанти пошкодили будівлю центру реабілітації для людей з інвалідністю. Частково зруйновано котельню, вибито вікна.

До слова, це вперше російські війська вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Україна є першої країною у світі, проти якої було застосовано міжконтинентальну балістичну ракету.