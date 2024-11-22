Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракетна атака на Кривий Ріг: уже 32 постраждалих, серед них – діти

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ракетна атака на Кривий Ріг: уже 32 постраждалих, серед них – діти
У Кривому Розі триває робота з ліквідації наслідків учорашнього ракетного удару
фото: ДСНС

У лікарнях перебуває 12 людей, серед них одна дитина

До 32 зросла кількість постраждалих від удару по Кривому Рогу, завданого російськими окупантами в четвер 21 листопада. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За словами посадовця, у Кривому Розі триває робота з ліквідації наслідків учорашнього ракетного удару. Працюють бригади комунальників. Штаб допомоги людям поруч із місцем удару працюватиме сьогодні з 08:00 до 20:00. Там видають будівельні матеріали та приймають заяви на матеріальну допомогу від міста. Також буде надано допомогу з тимчасовим розселенням.

«До 32 зросла кількість постраждалих від удару, з них двоє дітей», – написав Вілкул у своєму телеграм-каналі.

У лікарнях перебуває 12 людей, серед них одна дитина. Двоє дорослих – у тяжкому стані.

Раніше повідомлялося про 26 постраждалих у Кривому Розі.

Нагадаємо, зранку, 21 листопада, Росія також атакувала Дніпро. Внаслідок чого поранення отримали дві людини. Рятувальники ДСНС зауважують, що окупанти пошкодили будівлю центру реабілітації для людей з інвалідністю. Частково зруйновано котельню, вибито вікна. 

До слова, це вперше російські війська вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Україна є першої країною у світі, проти якої  було застосовано міжконтинентальну балістичну ракету.

Читайте також:

Теги: Кривий Ріг Дніпропетровщина поранення ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський дрон 25 жовтня вбив Марію Троянівську, ученицю 9-го класу київського ліцею
«Наша лідерка». Ліцей у Києві вшанував пам’ять учениці, яка загинула внаслідок атаки РФ
27 жовтня, 09:17
Росіяни знову обстріляли Харків
Шестеро людей постраждало під час ударів РФ по Харкову в неділю ввечері
28 жовтня, 02:18
РФ атакувала Кривий Ріг
Кількість постраждалих у Кривому Розі після атаки РФ збільшилась: є загиблий
29 жовтня, 01:27
Головні події ночі 21 листопада
Росіяни запустили по Україні крилаті ракети, українська гра Stalker 2 б'є рекорди з продажів: головне за ніч
Вчора, 07:00
З перших днів повномасштабного вторгнення Росії Максим Погуляй поповнив лави територіальної оборони у Києві, а з червня 2022 року пішов на фронт
Помер під час реабілітації після важкого поранення. Згадаймо Максима Погуляя
13 листопада, 09:00
Путін затвердив нові правила виплат окупантам за поранення
Платитимуть менше: Путін затвердив нові правила виплат пораненим окупантам 
13 листопада, 16:20
У Львівській області через падіння уламків збитої російської ракети загорілись гаражі та автомобіль
Удар по Львівщині: є жертви, пошкоджено мережу теплопостачання
17 листопада, 10:36
За інформацією правоохоронців, підозрюваний був випускником коледжу
У Китаї випускник коледжу влаштував різанину у гуртожитку, бо «провалив іспит»
17 листопада, 11:25
Вже після бойової роботи жінка трохи дала волю емоціям
Перший постріл й одразу влучання. Повітряні сили ЗСУ показали військову, яка збила крилату ракету
17 листопада, 13:37

Події в Україні

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Кривому Розі критична ситуація з опаленням: заява Мінрозвитку
У Кривому Розі критична ситуація з опаленням: заява Мінрозвитку
Окупанти вперше атакували Суми дронами, спорядженими шрапнеллю
Окупанти вперше атакували Суми дронами, спорядженими шрапнеллю
Ракетна атака на Кривий Ріг: уже 32 постраждалих, серед них – діти
Ракетна атака на Кривий Ріг: уже 32 постраждалих, серед них – діти
Пентагон пояснив рішення США надати протипіхотні міни Україні
Пентагон пояснив рішення США надати протипіхотні міни Україні
Втрати ворога станом на 22 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 22 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
185K
Умови Кремля для припинення війни у 2025 році
107K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 листопада: ситуація на фронті
107K
Померла екссолістка Національної опери, яка називала українські школи «бидлячими»
42K
Удар міжконтинентальною ракетою по Дніпру. Заява Повітряних сил
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 листопада 2024
35K
Названо найбільш складні для обміну категорії військовополонених

Новини

У Сумах внаслідок російської атаки загинули дві людини (оновлено)
Сьогодні, 07:47
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 22 листопада
Сьогодні, 06:00
Комунальники в окупованій частині Запоріжжя не отримують зарплатні – Центр нацспротиву
Сьогодні, 03:51
Ізраїль заявив про нові удари по об'єктах «Хезболли» в столиці Лівану
Сьогодні, 03:26
Росія не змогла закупити мікроелектроніку на $7 мільярдів через санкції
Сьогодні, 02:00
Росіяни окупували Дальнє і просунулись в Торецьку та Кураховому – Deep State
Сьогодні, 01:47

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua