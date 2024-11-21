РФ вперше атакувала Україну ракетою «Рубіж», яка є потенційним носієм ядерного заряду

Стартова маса ракети становить 40-50 тонн, дальність сягає 6 тис. км

Сьогодні, 21 листопада, окупанти вперше вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою «Рубіж». Про це повідомляють джерела УП.

Повітряні сили ЗСУ зауважували, що Росія атакувала Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області РФ було запущено міжконтинентальну балістичну ракету.

Однак офіційного підтвердження, що це була саме ракета «Рубіж» поки що немає.

Нагадаємо, що точні характеристики РС-26 «Рубіж» залишаються невідомими. Проте, за оцінками, її стартова маса становить 40-50 тонн, дальність сягає 6 тис. км, а ракета може нести чотири роздільні бойові блоки потужністю 0,3 Мт кожен, аналогічні до тих, що встановлюються на РС-24 «Ярс».

Існує припущення, що «Рубіж» може бути оснащений гіперзвуковим плануючим блоком типу «Авангард». Також зазначається, що вона призначена для доставки ядерних зарядів.