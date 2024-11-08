8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

На хвойних майже не видно шишок – буде тепла зима

Сьогодні краще утриматися від сварок та лихослів'я

8 листопада – Всесвітній день піаніста, Всесвітній день без Wi-Fi та Всесвітній день містобудування (урбанізму). Віряни святкують Собор Архістратига Михаїла та вшановують пам’ять великомученика Дмитра Солунського.

Всесвітній день піаніста

8 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день піаніста. Історія фортепіано дуже різноманітна. Сучасні класичні виконавці більше зосереджуються на виконанні, записуванні та викладанні, а ось їхні колеги з XIX століття були також відомими як транскриптори та композитори. Серед них Бетховен, Моцарт, Шопен. Фортепіано було винайдено 1700 року Бартоломео Крістофорі і протягом століть воно зазнало чимало трансформацій.

Всесвітній день без Wi-Fi

Свято було створене 2016 року за ініціативи Міжнародної федерації захисників довкілля FAI, яка зареєстрована у Венесуелі. Завдяки цьому дню можна зробити розумове, фізичне та емоційне «перезавантаження», вимкнувши на деякий час Wi-Fi. Ця інноваційна технологія була розроблена 1999 року компаніями Aironet і Nokia. Потім її викупила компанія Cisco. Створений альянс корпорацій отримав назву WECA та зареєстрував новий спосіб передачі даних Wi-Fi.

Всесвітній день містобудування (урбанізму)

Щорічно 8 листопада весь світ відзначає День містобудування (урбанізму) (World Urbanism Day), який вигадали задля привернення уваги до урбанізму та розвитку міської інфраструктури.

Пропозицію щодо введення такої події вперше зробив у 40-х роках Карлос Марія делла Паолера – професор університету Буенос-Айреса. Вже у 1949 році розпочалося святкування Всесвітнього дня містобудування.

Яке сьогодні церковне свято

8 листопада у церковному календарі – Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних. Свято встановив Лаодикійський собор у IV столітті. Дату обрали не випадково. Адже листопад є дев'ятим місяцем від початку року за старими традиціями (починався у березні). А число «дев'ять» символізує ангельські чини. Восьме число (дата) вказує на «восьмий день», в який за церковними переказами повинен відбутися Собор усіх сил Небесних під час Страшного суду.

У Писанні архангел Михаїл часто повстає в образі «князя», «вождя воїнства Господа». Його зображували як борця проти безбожжя та диявола.

Також 8 листопада православні вшановують пам’ять великомученика Дмитра Солунського, якого закололи списами за віру.

Солунський також відомий у православному світі як Мироточець – християнський святий-великомученик із грецького міста Солунь. Батьки Дмитра спочатку були таємними християнами та після народження одразу ж його охрестили, а потім намагалися виховувати у благочестя та вірі.

Римський імператор, не знаючи про те, що Дмитро християнин, призначив його консулом, в обов’язки якого входило також насадження язичництва і переслідування вірян. Здобувши цю посаду, Дмитро почав відкрито вчити жителів міста християнству.

Навіть при гробі великомученика Димитрія відбувалися чудеса і зцілення. Так, у час правління імператора Маврикія авари оточили місто Солунь. Святий Димитрій з’явився на міській стіні, і вороже військо кинулося втікати. Іншого разу святий врятував місто від голоду.

Що не можна робити сьогодні

Заборонялося мити голову, бо вважається, що так ви «змиєте» весь розум;

Не дозволяється робити будь-яку роботу у корисних цілях;

Краще утриматися від сварок, лихослів'я.

Народні прикмети і традиції

Вранці туман – скоро буде потепління;

Вранці іній – до сніжної зими;

Теплий та сонячний день вказує на морозну зиму;

На хвойних майже не видно шишок – буде тепла зима.

Пам’ятні події 8 листопада

1090 рік – митрополит Єфрем освячує Св. Михайлівський собор у Переяславі;

1620 рік – відбувається битва на Білій Горі поблизу Праги;

1793 рік – Лувр відкривають для публіки;

1867 рік – оперою Олексія Верстовського «Аскольдова могила» розпочинається перший сезон постійний оперний театр у Києві (нині – Національна опера України);

1895 рік – Вільгельм Конрад Рентген винаходить X-промені під час дослідів з електрикою;

1909 рік – відбуваються установчі збори членів Київського товариства повітроплавання;

1918 рік – у Пряшові закарпатські українці створюють Руську Народну Раду;

1923 рік – Гітлер здійснює невдалу спробу путчу в Мюнхені;

1927 рік – закладають Дніпровську гідроелектростанцію потужністю 650 тис. кінських сил;

1935 рік – у Чернігові відкривають Літературно-меморіальний музей М. М. Коцюбинського;

1960 рік – Джон Ф. Кеннеді стає 35-м президентом США;

1988 рік – Джордж Герберт Вокер Буш стає 41-м президентом США;

1997 рік – у Львові відкривають пам'ятник жертвам комуністичних злочинів;

2016 рік – Дональд Трамп стає 45-м президентом США, перемігши Гілларі Клінтон;

2020 рік – взяття Шуші азербайджанськими військами.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Павло, Михайло, Гаврило, Марфа.