КНДР відправляє на війну проти України молодь? Деталі від розвідки Південної Кореї

Розвідка повідомила, що близько 4 тис. північнокорейських військових, які нині перебувають у Росії, отримують $800 на місяць

КНДР відправила на Курщину військових віком від 20 до 23 років, деяким може бути навіть 18-19. Про це повідомляє розвідка Південної Кореї.

Розвідка зауважує, що північнокорейські військові вже пройшли базову бойову підготовку в межах «Штормового корпусу». Тому попри недосвідченість у воєнних конфліктах їх не слід недооцінювати.

Крім того, розвідка повідомила, що близько 4 тис. військових з КНДР, які нині перебувають у Росії, отримують приблизно $800 на місяць.

Нагадаємо, Північна Корея направила близько 10 тис. військових до Росії для навчань та участі у війні РФ проти України. Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, пише АР.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав негайно зняти обмеження на далекобійні удари по Росії після підтвердження в Північноатлантичному альянсі інформації про присутність військ КНДР на території країни-агресора.

Раніше повідомлялося, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ. Про це генсек Альянсу заявив на брифінгу.

Раніше президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

До слова, The Wall Street Journal писала, що військові КНДР, які перебувають у Росії, можуть не бути найкращими представниками армії Кім Чен Ина. Згідно з відео та інформацією розвідки, це, ймовірно, молоді люди у віці від підліткового до 20 років, які перебувають на початкових етапах військової служби.