Головна Світ Соціум
search button user button menu button

КНДР відправляє на війну проти України молодь? Деталі від розвідки Південної Кореї

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
КНДР відправляє на війну проти України молодь? Деталі від розвідки Південної Кореї
Розвідка повідомила, що близько 4 тис. північнокорейських військових, які нині перебувають у Росії, отримують $800 на місяць
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

КНДР відправила на Курщину військових віком від 20 до 23 років, деяким може бути навіть 18-19. Про це повідомляє розвідка Південної Кореї.

Розвідка зауважує, що північнокорейські військові вже пройшли базову бойову підготовку в межах «Штормового корпусу». Тому попри недосвідченість у воєнних конфліктах їх не слід недооцінювати.

Крім того, розвідка повідомила, що близько 4 тис. військових з КНДР, які нині перебувають у Росії, отримують приблизно $800 на місяць.

Нагадаємо, Північна Корея направила близько 10 тис. військових до Росії для навчань та участі у війні РФ проти України. Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, пише АР. 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав негайно зняти обмеження на далекобійні удари по Росії після підтвердження в Північноатлантичному альянсі інформації про присутність військ КНДР на території країни-агресора. 

Раніше повідомлялося, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ. Про це генсек Альянсу заявив на брифінгу. 

Раніше президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

До слова, The Wall Street Journal писала, що військові КНДР, які перебувають у Росії, можуть не бути найкращими представниками армії Кім Чен Ина. Згідно з відео та інформацією розвідки, це, ймовірно, молоді люди у віці від підліткового до 20 років, які перебувають на початкових етапах військової служби. 

Читайте також:

Теги: Курщина розвідка росія війна Південна Корея Північна Корея Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олена Чесакова – росіянка, яка переїхала до Одеси із Пєрмі
Приїхала із Пермі в Україну, аби кликати Путіна
16 жовтня, 17:42
Герой України Олександр Кроковець: Я прийшов до ТЦК і промовчав, що у мене друга група інвалідності
Герой України Олександр Кроковець: Я прийшов до ТЦК і промовчав, що у мене друга група інвалідності Інтерв’ю
17 жовтня, 17:00
Місто Вугледар на Донеччині, 10 лютого 2023 року
Боєць «Айдару» назвав місто, яке стане наступною ціллю росіян після Вугледара
4 жовтня, 10:09
Військовий назвали причину, чому ЗСУ покинули Вугледар
Військовий назвали причину, чому ЗСУ покинули Вугледар
6 жовтня, 02:30
Безвізовий режим поширюється на громадян Грузії, які прибувають у Російську Федерацію для роботи або тимчасового перебування
Путін спростив правила перетину кордону для громадян Грузії
10 жовтня, 16:33
Військові ООН в Лівані отримали поранення
Миротворці ООН отримали поранення в Лівані після атаки ЦАХАЛу
12 жовтня, 03:00
Росія окупувала населений пункт на Донеччині
Росія окупувала населений пункт на Донеччині
23 жовтня, 05:28
Кандидатуру Усманова підтримали 103 національні федерації
Підсанкційний росіянин Усманов збирається знову очолити Міжнародну федерацію фехтування
Сьогодні, 11:06
Хакери стараються повпливати на вибори у США
Китайські хакери атакували телефони людей зі штабу Гарріс та Трампа
26 жовтня, 05:03

Соціум

Отруєння Скрипалів «Новачком»: стали відомі нові подробиці
Отруєння Скрипалів «Новачком»: стали відомі нові подробиці
Студенти у Тбілісі прогнали російських журналістів з акції протесту
Студенти у Тбілісі прогнали російських журналістів з акції протесту
КНДР відправляє на війну проти України молодь? Деталі від розвідки Південної Кореї
КНДР відправляє на війну проти України молодь? Деталі від розвідки Південної Кореї
Ватикан представив свій новий талісман: популяризуватиме церкву на фестивалі коміксів (фото)
Ватикан представив свій новий талісман: популяризуватиме церкву на фестивалі коміксів (фото)
У Тбілісі студенти протестують проти результатів парламентських виборів (відео, фото)
У Тбілісі студенти протестують проти результатів парламентських виборів (відео, фото)
ЗСУ вперше вдарили по військових КНДР у Курській області – El Pais
ЗСУ вперше вдарили по військових КНДР у Курській області – El Pais

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2024
9964
Брат спікера Стефанчука анонсував тріумфальне закінчення війни і проведення виборів
7591
Кучма назвав вчинок Зеленського, після якого Путін вирішив йти війною на Київ
6804
На Харківщині новоприбулі окупанти вступають у бій самі з собою
3367
Втрати ворога станом на 29 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві друга нічна тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 06:54
Дощитиме лише в західних регіонах: прогноз погоди на 29 жовтня
Сьогодні, 06:00
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
Вчора, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua