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Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Чого насправді хоче Путін?

glavcom.ua
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Чи досягне Кремль нових цілей у війні?
фото з відкритих джерел

Москва готує Україну до життя без світла, тепла і промисловості

Робочий сценарій на найближчий час: Трамп запропонує призупинити бойові дії по лінії фронту, причому, без повернення більшої частини наших окупованих територій, принаймні, Криму і Донбасу. Україні доведеться погоджуватися, бо ми залежимо від партнерів цілком і повністю. Але невідомо, чи погодиться Путін на ці жорсткі для України умови і чи не стане вимагати більшого.

У зв’язку з чим виникає природне питання: а які реальні, а не пропагандистські цілі переслідує Кремль у цій війні? На початку вторгнення все було зрозумілим: швиденько захопити Київ і посадити маріонетковий уряд під керівництвом якогось Медведчука. А далі ці колаборанти провели б анонсовані Путіним денацифікацію і демілітаризацію України.

Тобто, прийняли рішення про федеральний устрій, надали б Донбасу «особливий статус», затвердили російську мову як державну, скоротили б ВСУ до 50 тисяч осіб з позбавленням важкого озброєння. Щоб колективний Захід не дуже всім цім переймався, агресори як «чесні бандити» віддали б «його долю» – три західні області України. А згодом створили б «союзну державу» з Росії, Білорусі і України, у якій Київ і Мінськ позбулися б навіть формальної незалежності.

Але завдяки героїчному спротиву українців цей бліцкриг провалився. Тому Кремль змушений був перейти до нового плану, який він публічно не озвучує, але наполегливо реалізовує.

Московські людожери чудово розуміють, що цієї війни з багатотисячними жертвами і величезними руйнуваннями ми їм не подаруємо. І будемо мститися за будь-якої нагоди, принаймні, це буде робити активна частина українського суспільства. Тому Росія хоче позбавити нас самої фізичної можливості покарати агресора.

Для цього вона хоче перетворити максимальну частину України на територію не придатну до цивілізованого життя: без світла, тепла, води, зв’язку, щоб якомога більше українців змушені були емігрувати.

Окрім того, агресор має намір максимально зруйнувати українську важку промисловість, щоб ми не могли запустити свій ВПК і переозброїтися. ВПК, нагадаю – це не тільки ракети, гармати, дрони та інша зброя, це ще й виробництво матеріалів, з яких складається зброя, це станки, щоб ці матеріали обробляти, і так далі.

Саме тому ворог систематично атакує Харків, Дніпро, Запоріжжя, Київ, Одесу, Львів – це наші промислові центри. Саме тому ворог не захоплює, а свідомо руйнує міста на Донбасі, бо це зона розташування важкої промисловості України.

Розрахунок Кремля на те, що наші партнери допоможуть нам відновити комунальну сферу, а от у наш ВПК Захід вкладатися серйозно не буде, бо це гарантований шлях до нової війни. А самостійно відновлення ВПК Україна, як переконані у Кремлі, не потягне.

Якщо недоімперія знищить нашу важку промисловість і помітно пошкодить енергетику, закривши нам таким чином шлях до розвитку обороноздатності, то тоді нові цілі війни буде досягнуто. І вона погодиться заморозити бойові дії за умови невступу України до НАТО.

Все, що я виклав – абсолютно реальний розклад. От тільки не певен, що з ним ознайомлено керівництво України. Не кажучи вже про керівництво США. А саме з цього треба виходити при впровадженні будь-якого мирного плану.

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Джерело
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Теги: росія США війна путін Дональд Трамп Україна озброєння ворог

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