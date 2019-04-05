У Києві молодик помер після побиття незнайомцем у супермаркеті



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Між двома незнайомцями виник словесний конфлікт, у розпалі якого один з них вдарив опонента

У четвер, 4 квітня, до Оболонського управління поліції надійшло повідомлення, що в кімнаті приміщення на вулиці Маршала Тимошенка виявили тіло 33-річного чоловіка без ознак життя. За викликом виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції та лікарі. На місці події медики «швидкої» констатували смерть потерпілого, повідомляє прес-служба поліції.

«Як встановили правоохоронці, напередодні між ним та невідомою особою виник конфлікт у приміщенні супермаркету. Після словесної перепалки підозрюваний вдарив чоловіка, який знепритомнів та впав. Правопорушник тим часом з місця події втік», - розповів начальник Оболонського УП ГУНП у Києві Віталій Биков.

Знайомі постраждалого привезли його до тимчасового місця проживання, а увечері наступного дня друзі виявили приятеля мертвим.

Причину смерті чоловіка буде відомо після проведення судово-медичної експертизи.

Наразі поліція проводить комплекс оперативно-розшукових заходів з метою встановлення та затримання особи підозрюваного, а також причин та обставин скоєння злочину.

Слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10-ти років позбавлення волі.