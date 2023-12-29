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У Львові пролунали вибухи, є влучання

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Львові пролунали вибухи, є влучання
фото ілюстративне

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Уночі 29 грудня в Львові пролунали вибухи. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».

Голова Львівської ОВА Максим Козицький закликав мешканців перебувати в укриттях і зберігати інформаційну тишу. Він додав, що у Львові працює ППО.

Мер міста Андрій Садовий повідомив про два влучання. 

До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.

Зазначимо, російська армія увечері 28 грудня запустила на територію України ударні БПЛА з півдня та півночі: впродовж ночі вони долетіли до Волинської та Львівської областей.

Нагадаємо, у ніч на 29 грудня українські військові зафіксували виліт 9 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95MC3 аеродрому «Оленья» у Мурманській області Росії.

У низці областей оголошена ракетна небезпека.

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