Удар «Шахедів» по Львову: горить об’єкт критичної інфраструктури
Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину
За попередньою інформацією, у ніч на 29 грудня понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
Унаслідок атаки виникли пожежі. «Маємо загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові. Тут без деталей», – написав мер у Telegram.
На місці працюють оперативні служби.
Інформації про жертв немає.
Як повідомлялося, уночі 29 грудня у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання.
До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.
Крім того, російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків.
За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. На даний момент відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.
Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа.
Мер Одеси Геннадій Труханов показав пошкоджену багатоповерхівку.
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