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Удар «Шахедів» по Львову: горить об’єкт критичної інфраструктури

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Удар «Шахедів» по Львову: горить об’єкт критичної інфраструктури
У Львові два прильоти
фото ілюстративне

Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину

За попередньою інформацією, у ніч на 29 грудня понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Унаслідок атаки виникли пожежі. «Маємо загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові. Тут без деталей», – написав мер у Telegram. 

На місці працюють оперативні служби.

Інформації про жертв немає.

Як повідомлялося, уночі 29 грудня у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. 

До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.

Крім того, російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків

За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. На даний момент відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа.

Мер Одеси Геннадій Труханов показав пошкоджену багатоповерхівку.

Теги: безпілотник війна Львів окупанти Львівщина

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