Удар «Шахедів» по Львову: горить об’єкт критичної інфраструктури

У Львові два прильоти

Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину

За попередньою інформацією, у ніч на 29 грудня понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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Унаслідок атаки виникли пожежі. «Маємо загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові. Тут без деталей», – написав мер у Telegram.

На місці працюють оперативні служби.

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Інформації про жертв немає.

Як повідомлялося, уночі 29 грудня у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання.

До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.

Крім того, російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків.

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За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. На даний момент відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа.

Мер Одеси Геннадій Труханов показав пошкоджену багатоповерхівку.