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Росія завдала ракетний удар по Конотопу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія завдала ракетний удар по Конотопу
Окупанти ударили по Сумщині ракетами
фото ілюстративне

Унаслідок удару по Сумщині травмовано три людини

Рано-вранці в п’ятницю, 29 грудня, російські окупанти завдали ракетний удар по Конотопу. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Унаслідок обстрілу травмовано три людини, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто. Сталось загорання автомобіля.

На місці працюють усі необхідні служби.

Інформація уточнюється.

Як повідомлялося, уночі 29 грудня у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Є загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.

До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.

Крім того, російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків

За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. На даний момент відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа.

Мер Одеси Геннадій Труханов показав пошкоджену багатоповерхівку.

Теги: Сумщина ракета окупанти війна

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