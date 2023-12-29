Росія завдала ракетний удар по Конотопу

Унаслідок удару по Сумщині травмовано три людини

Рано-вранці в п’ятницю, 29 грудня, російські окупанти завдали ракетний удар по Конотопу. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

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Унаслідок обстрілу травмовано три людини, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто. Сталось загорання автомобіля.

На місці працюють усі необхідні служби.

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Інформація уточнюється.

Як повідомлялося, уночі 29 грудня у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Є загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.

До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.

Крім того, російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків.

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За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. На даний момент відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа.

Мер Одеси Геннадій Труханов показав пошкоджену багатоповерхівку.