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В Одесі внаслідок удару росіян виникла пожежа в багатоповерхівці

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Одесі внаслідок удару росіян виникла пожежа в багатоповерхівці
фото: скріншот

Росіяни атакували місто дронами

Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Місцеві пабліки повідомляли про звуки вибухів. Згодом стало відомо про влучання «Шахеда» або його уламків у багатоповерхівку. 

Інформацію про пожежу підтвердив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. 

«Уламками збитого дрона пошкоджено багатоповерхівку в Одесі. Спалахнула пожежа», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, в місті триває повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про групу ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини. 

Нагадаємо, у ніч проти 27 грудня в Одесі пролунали вибухи. 

Місцеві пабліки повідомляли про влучання в житловий будинок. У передмісті спалахнула сильна пожежа, палали житлові будинки.

Теги: пожежа тривога вибух Одеса

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