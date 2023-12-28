В Одесі внаслідок удару росіян виникла пожежа в багатоповерхівці
Росіяни атакували місто дронами
Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Місцеві пабліки повідомляли про звуки вибухів. Згодом стало відомо про влучання «Шахеда» або його уламків у багатоповерхівку.
Інформацію про пожежу підтвердив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
«Уламками збитого дрона пошкоджено багатоповерхівку в Одесі. Спалахнула пожежа», – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, в місті триває повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про групу ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.
Нагадаємо, у ніч проти 27 грудня в Одесі пролунали вибухи.
Місцеві пабліки повідомляли про влучання в житловий будинок. У передмісті спалахнула сильна пожежа, палали житлові будинки.
Коментарі — 0