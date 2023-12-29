В Україні оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку

Громадянам слід негайно пройти в укриття

У більшості областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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«Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття!» – йдеться в повідомленні.

Київська міська військова адміністрація повідомила про загрозу удару крилатих ракет по Києву.

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Карта тривог має такий вигляд:

Мешканцям областей, де оголошено тривогу, варто пройти в укриття.

Нагадаємо, уночі 29 грудня в Україні було оголошено повітряну тривогу в низці областей. Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку. Станом на 5:29 у Києві та низці областей оголошено відбій.

За попередньою інформацією, у ніч на 29 грудня понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Унаслідок атаки виникли пожежі.

У ніч на 29 грудня російські окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет - С-300 та Х-22.