Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Україні оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку
фото: glavcom.ua

Громадянам слід негайно пройти в укриття

У більшості областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття!» – йдеться в повідомленні.

Київська міська військова адміністрація повідомила про загрозу удару крилатих ракет по Києву.

Карта тривог має такий вигляд: 

В Україні оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку фото 1

Мешканцям областей, де оголошено тривогу, варто пройти в укриття.

Нагадаємо, уночі 29 грудня в Україні було оголошено повітряну тривогу в низці областей. Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку. Станом на 5:29 у Києві та низці областей оголошено відбій.

За попередньою інформацією, у ніч на 29 грудня понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Унаслідок атаки виникли пожежі.

У ніч на 29 грудня російські окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет - С-300 та Х-22.

Теги: укриття небезпека тривога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дітей не пустили в укриття школи №40 у Святошинському районі столиці
Дітей не пустили до сховища у школі під час тривоги: директорка назвала причину
15 грудня, 10:29
Туреччина завдала авіаударів по цілях в Іраку та Сирії
Туреччина завдала авіаударів по цілях в Іраку та Сирії
24 грудня, 02:20
У Херсоні прогримів потужний вибух
У Херсоні прогримів потужний вибух
29 листопада, 22:21
«Шахеди» рухаються у північно-західному напрямку
Повітряні сили попередили про запуск «Шахедів»
2 грудня, 23:29
Водіїв просять не виїжджати без особливої необхідності, а також заздалегідь планувати свій час та маршрут
Київ зупинився у заторах через сніг (фото)
8 грудня, 09:43
Пожежа в Дарницькому районі
З'явилося фото наслідків ракетної атаки на Київ
13 грудня, 04:02
У Києві під час тривоги пролунав вибух
У Києві під час тривоги пролунав вибух
14 грудня, 15:50
В Україні масштабна повітряна тривога тривала менше години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала менше години
14 грудня, 14:59
Росіяни атакували ракетою Кривий Ріг
Росіяни атакували ракетою Кривий Ріг
25 грудня, 16:01

Події в Україні

У Дніпрі пролунала серія вибухів
У Дніпрі пролунала серія вибухів
Ракетна атака на Харків триває: ще чотири прильоти
Ракетна атака на Харків триває: ще чотири прильоти
Росія завдала ракетний удар по Конотопу
Росія завдала ракетний удар по Конотопу
В Україні оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку
В Україні оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку
Удар «Шахедів» по Львову: горить об’єкт критичної інфраструктури
Удар «Шахедів» по Львову: горить об’єкт критичної інфраструктури
У Харкові щонайменше вісім прильотів
У Харкові щонайменше вісім прильотів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
Слідом за «Новочеркаськом»: українські воїни знищили 810 бригаду флоту Росії (відео)
53K
Що має ще статися, аби ви полишили УПЦ МП?
25K
Ексгенерал Бундесверу пояснив, як ЗСУ знищили корабель «Новочеркаськ»
21K
Росія захопила позиції на Запоріжжі, які ЗСУ відбили під час контрнаступу – ISW
21K
У ЄС вилучають дітей з сімей біженців: Лубінець назвав країни, де ситуація найгірша
17K
Ми або воюємо, або втрачаємо країну і майбутнє

Новини

Окупанти закидають Україну ракетами і безуспішно атакують на фронті – Генштаб
Сьогодні, 07:33
Ракетна атака на Україну, пожежа в багатоповерхівці Одеси: головне за ніч
Сьогодні, 07:10
Плюсова температура, без опадів: прогноз погоди на 29 грудня
Сьогодні, 03:40
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Якою буде погода на Новий рік? Синоптикиня дала прогноз
Вчора, 17:55
«Укренерго» пояснило, чому виникає дефіцит електроенергії
Вчора, 17:49

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua