Атака на Одесу: мер показав пошкоджену багатоповерхівку (відео)

Труханов побував у квартирах, пошкоджених внаслідок дронової атаки

Унаслідок чергової ворожої атаки у ніч на 29 грудня в Одесі пошкоджено одну з багатоповерхівок. Пожежу було оперативно ліквідовано. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.

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Міський голова побував у пошкодженому будинку.

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Зранку розпочне свою роботу оперативний штаб, куди можуть звертатися мешканці будинку щодо отримання допомоги за пошкоджене житло.

Нагадаємо, під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа. Місцеві пабліки повідомляли про звуки вибухів. Згодом стало відомо про влучання «Шахеда» або його уламків у багатоповерхівку.

Інформацію про пожежу підтвердив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. «Уламками збитого дрона пошкоджено багатоповерхівку в Одесі. Спалахнула пожежа», – йдеться в повідомленні.