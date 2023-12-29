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Атака на Одесу: мер показав пошкоджену багатоповерхівку (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Атака на Одесу: мер показав пошкоджену багатоповерхівку (відео)
Уламки збитого дрона влучили в одеську багатоповерхівку
фото: скріншот із відео

Труханов побував у квартирах, пошкоджених внаслідок дронової атаки

Унаслідок чергової ворожої атаки у ніч на 29 грудня в Одесі пошкоджено одну з багатоповерхівок. Пожежу було оперативно ліквідовано. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.

Міський голова побував у пошкодженому будинку.

Зранку розпочне свою роботу оперативний штаб, куди можуть звертатися мешканці будинку щодо отримання допомоги за пошкоджене житло.

Нагадаємо, під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа. Місцеві пабліки повідомляли про звуки вибухів. Згодом стало відомо про влучання «Шахеда» або його уламків у багатоповерхівку. 

Інформацію про пожежу підтвердив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. «Уламками збитого дрона пошкоджено багатоповерхівку в Одесі. Спалахнула пожежа», – йдеться в повідомленні.

Теги: окупанти пожежа безпілотник Одеса

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