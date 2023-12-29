Атака на Одесу: мер показав пошкоджену багатоповерхівку (відео)
Труханов побував у квартирах, пошкоджених внаслідок дронової атаки
Унаслідок чергової ворожої атаки у ніч на 29 грудня в Одесі пошкоджено одну з багатоповерхівок. Пожежу було оперативно ліквідовано. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.
Міський голова побував у пошкодженому будинку.
Зранку розпочне свою роботу оперативний штаб, куди можуть звертатися мешканці будинку щодо отримання допомоги за пошкоджене житло.
Нагадаємо, під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа. Місцеві пабліки повідомляли про звуки вибухів. Згодом стало відомо про влучання «Шахеда» або його уламків у багатоповерхівку.
Інформацію про пожежу підтвердив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. «Уламками збитого дрона пошкоджено багатоповерхівку в Одесі. Спалахнула пожежа», – йдеться в повідомленні.
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