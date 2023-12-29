Наймасованіша атака: ворог випустив майже 160 ракет та дронів
Сили ППО знищили 27 «Шахедів» та 87 ракет
Сьогодні вночі ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти. Є загиблі та постраждалі. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
«Спершу окупанти традиційно атакували «Шахедами» з північного та південно-східного напрямку, із подальшим рухом у західному напрямку. Усього зафіксовано 36 ударних БпЛА Shahed-136/131», – йдеться в повідомленні.
Близько 3:00 ворог підняв у повітря стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. Усього – 18 літаків, які вийшли на рубежі пуску близько 6.00 ранку і запустили не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.
Із Курської області біля 05:00 ворог застосував дальні бомбардувальники Ту-22М3, які випустили вісім крилатих ракет Х-22/Х-32 в напрямку північних та центральних областей.
У той же час окупанти вдарили по Харкову зенітними керованими ракетами С-300. Загалом ворог випустив щонайменше 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії – С-300/С-400/Іскандер-М із окупованого Криму, Курської та Бєлгородської областей рф.
О 6:30 було зафіксовано зліт п’яти винищувачів МіГ-31К, які здійснили пуски п’яти аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із Астраханської області.
Також із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59.
За попередніми результатами цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БплА.
Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено:
- 27 ударних БпЛА Shahed-136/131;
- 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Нагадаємо, під час атаки росіян на Україну було пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська» у столиці. Після атаки станція працювала як укриття. Поїзди проїжджали станцію без зупинки.
До слова, вранці 29 в Україні вдруге за ранок у більшості областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Як повідомлялося, близько 5-ї години ранку 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.
Близько 7-ї години ранку окупанти знову вдарили по Харкову ракетами.
Також у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Є загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.
До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.
Рано-вранці 29 грудня російські окупанти завдали ракетний удар по Конотопу.
Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа. Мер Одеси Геннадій Труханов показав пошкоджену багатоповерхівку.
Також багатоповерхівка загорілась і у Києві. Крім того, у столиці палають складські приміщення. Вибухом пошкоджено станцію метро.
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