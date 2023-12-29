Наймасованіша атака: ворог випустив майже 160 ракет та дронів

Ракетний удар по торговому центру в Дніпрі

Сили ППО знищили 27 «Шахедів» та 87 ракет

Сьогодні вночі ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти. Є загиблі та постраждалі. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

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«Спершу окупанти традиційно атакували «Шахедами» з північного та південно-східного напрямку, із подальшим рухом у західному напрямку. Усього зафіксовано 36 ударних БпЛА Shahed-136/131», – йдеться в повідомленні.

Близько 3:00 ворог підняв у повітря стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. Усього – 18 літаків, які вийшли на рубежі пуску близько 6.00 ранку і запустили не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

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Із Курської області біля 05:00 ворог застосував дальні бомбардувальники Ту-22М3, які випустили вісім крилатих ракет Х-22/Х-32 в напрямку північних та центральних областей.

У той же час окупанти вдарили по Харкову зенітними керованими ракетами С-300. Загалом ворог випустив щонайменше 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії – С-300/С-400/Іскандер-М із окупованого Криму, Курської та Бєлгородської областей рф.

О 6:30 було зафіксовано зліт п’яти винищувачів МіГ-31К, які здійснили пуски п’яти аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із Астраханської області.

Також із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59.

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За попередніми результатами цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БплА.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено:

27 ударних БпЛА Shahed-136/131;

87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Нагадаємо, під час атаки росіян на Україну було пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська» у столиці. Після атаки станція працювала як укриття. Поїзди проїжджали станцію без зупинки.

До слова, вранці 29 в Україні вдруге за ранок у більшості областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Як повідомлялося, близько 5-ї години ранку 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

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Близько 7-ї години ранку окупанти знову вдарили по Харкову ракетами.

Також у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Є загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.

До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.

Рано-вранці 29 грудня російські окупанти завдали ракетний удар по Конотопу.

Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа. Мер Одеси Геннадій Труханов показав пошкоджену багатоповерхівку.

Також багатоповерхівка загорілась і у Києві. Крім того, у столиці палають складські приміщення. Вибухом пошкоджено станцію метро.