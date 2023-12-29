Після ракетних ударів є відключення світла у кількох областях

На Київщині знеструмлено 843 абоненти

Після масованого ворожого обстрілу є відключення світла у кількох областях. Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

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Київщина

Внаслідок падіння уламків пошкоджено повітряні лінії 10кВ у двох громадах, знеструмлено 843 абоненти. Також у регіоні невідомі особи перекрили засувку в газовому колодязі. Попередньо відключений від газопостачання 341 споживач.

Дніпропетровщина

Обстрілом пошкоджено повітряну лінію 150 кВ. Дані уточнюються. Через попередні атаки знеструмлювались 3,3 тисячі абонентів, усіх заживлено.

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Одещина

У результаті ранкового обстрілу пошкоджено повітряні лінії 0,6 кВ. Наразі триває огляд мереж.

Харківщина

Через нічний і ранковий обстріли є пошкодження мереж у пʼяти громадах області. Протягом доби заживили 21 абонента, водночас знеструмлено 605 точок обліку. Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 16,6 тисячі споживачів.

Крім того, через несправність димоходу стався вихід чадного газу в будинку в Ізюмському районі. Двоє мешканців виявлено з підозрою на отруєння чадним газом, одного з них госпіталізовано до лікарні.

Знестумлення через бойові дії

Донеччина

Через бойові дії знеструмлено чотири населених пункти (3,3 тисячі абонентів). За добу підключено 43 населених пункти (5,9 тисячі споживачів). Залишається без напруги 132 населених пункти – близько 126 тисяч точок обліку.

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Запоріжжя

У результаті бойових дій без електроенергії залишається 63 населених пункти – 5,6 тисячі абонентів, через технічні причини відключено 1 населений пункт (16 споживачів).

Херсонщина

В обласному центрі підключено 238 споживачів. Залишаються знеструмленими 4,3 тисячі клієнтів. В області заживили 1 населений пункт (1,1 тисячі абонентів). Залишаються без напруги внаслідок бойових дій 45 населених пунктів (близько 26 тисяч точок обліку).

Чернігівщина

Внаслідок бойових дій знеструмлено 16 населених пунктів – майже тисяча споживачів, через технічні причини без світла 634 клієнти в 4-х населених пунктах.

Ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована.

Застосування планових відключень побутових споживачів не передбачається.

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Нагадаємо, під час атаки росіян на Україну було пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська» у столиці. Після атаки станція працювала як укриття. Поїзди проїжджали станцію без зупинки.

До слова, вранці 29 в Україні вдруге за ранок у більшості областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Як повідомлялося, близько 5-ї години ранку 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

Близько 7-ї години ранку окупанти знову вдарили по Харкову ракетами.

Також у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Є загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.

До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.

Рано-вранці 29 грудня російські окупанти завдали ракетний удар по Конотопу.

Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа. Мер Одеси Геннадій Труханов показав пошкоджену багатоповерхівку.

Також багатоповерхівка загорілась і у Києві. Крім того, у столиці палають складські приміщення. Вибухом пошкоджено станцію метро.