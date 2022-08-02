Скандал на концерті в Казахстані: глядачів із синьо-жовтими прапорами не пускали (відео) 

Наказ вилучати прапори на концерті на підтримку України дав акімат Алмати

На благодійний концерт на підтримку України Voice Of Peace, який відбувся 31 липня у Казахстані, не пускали глядачів із синьо-жовтими прапорами та малюнками на обличчі. Про це пишуть свідки події в Мережі. Зокрема, мав сутичку з охоронцями активіст Дархан Шаріп.

Він потай проніс український прапор під своїм одягом і розгорнув його під час виступу Наді Дорофєєвої.

Втім, невдовзі охоронці забрали стяг.

Також у мережі опублікували відео, де охорона вивела Дархана із зали.

«На концерті був великий натовп людей, які підтримують Україну. Але їм не дали висловити своєї громадянської позиції на Voice of Peace. Я вважаю, що це нонсенс», – прокоментував він, передає The Village Казахстан.

Згодом активіст повідомив, що до вилучення прапорів організатори концерту не мають відношення: «Це акімат Алмати дав вказівку не допускати українські прапори на концерті».

Зауважимо, на концерті в Алмати крім Дорофєєвої також виступили Тіна Кароль та MONATIK.