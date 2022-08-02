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Скандал на концерті в Казахстані: глядачів із синьо-жовтими прапорами не пускали (відео) 

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 14:32 glavcom.ua
Скандал на концерті в Казахстані: глядачів із синьо-жовтими прапорами не пускали (відео) 
В активіста Дархана Шаріпа охорона відібрала стяг
скріншот

Наказ вилучати прапори на концерті на підтримку України дав акімат Алмати 

На благодійний концерт на підтримку України Voice Of Peace, який відбувся 31 липня у Казахстані, не пускали глядачів із синьо-жовтими прапорами та малюнками на обличчі. Про це пишуть свідки події в Мережі. Зокрема, мав сутичку з охоронцями активіст Дархан Шаріп.

Він потай проніс український прапор під своїм одягом і розгорнув його під час виступу Наді Дорофєєвої. 
Втім, невдовзі охоронці забрали стяг.

Також у мережі опублікували відео, де охорона вивела Дархана із зали. 

«На концерті був великий натовп людей, які підтримують Україну. Але їм не дали висловити своєї громадянської позиції на Voice of Peace. Я вважаю, що це нонсенс», – прокоментував він, передає The Village Казахстан. 

Скандал на концерті в Казахстані: глядачів із синьо-жовтими прапорами не пускали (відео)  фото 1

Згодом активіст повідомив, що до вилучення прапорів організатори концерту не мають відношення: «Це акімат Алмати дав вказівку не допускати українські прапори на концерті».

Зауважимо, на концерті в Алмати крім Дорофєєвої також виступили Тіна Кароль та MONATIK.  

Теги: Казахстан

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