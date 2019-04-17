У Києві поліція з погонею ловила зухвалих грабіжників на Opel (фото)



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Після переслідування патрульні зупинили авто шляхом блокування Фото: Патрульна поліція України

Зловмисники пограбували чоловіка та втекли на автомобілі

У вівторок, 16 квітня, вдень на спецлінію 102 надійшов виклик від очевидців: у Києві двоє чоловіків побили громадянина, відібрали в нього особисті речі та втекли на автомобілі Opel. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції України.

Патрульні почали відпрацьовувати територію, і вже за кілька хвилин на вулиці Малоземельній інспектори помітили автомобіль, який підпадав під орієнтування.

«На вимогу патрульних зупинитися, водій не реагував, натомість збільшував швидкість та неодноразово створював аварійні ситуації на дорозі. Після нетривалого переслідування патрульні зупинили авто шляхом блокування. З Opel вибігли четверо людей, які кинулися навтьоки на територію промислової зони. Миттєво зреагувавши, поліцейські наздогнали і затримали чоловіків. Усі четверо чинили опір під час затримання», - йдеться в повідомленні.

Потерпілий впізнав своїх кривдників та повідомив, що саме ці особи нанесли йому тілесні ушкодження та відібрали сумку з документами.

Надалі всі обставини події будуть з’ясовувати слідчі.