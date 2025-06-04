18-річні кияни і киянки можуть отримати гроші на книжки за програмою «єКнига»: інструкція

Після подання заявки, кошти зарахують на картку «єКнига». Використати 908 гривень потрібно протягом 3 місяців

Кияни і киянки, яким виповнилося 18 років у 2024–2025 роках або виповниться в наступних роках, можуть отримати 908 грн на книжки. Поповнити свої бібліотеки вони мають можливість завдяки державній програмі «єКнига». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прессдужбу КМДА.

Повідомляється, що кошти можна використати винятково на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою в книгарнях та видавництвах, що беруть участь у програмі. Їх список доступний за посиланням і оновлюється щомісяця.

Як скористатися послугою:

встановити застосунок «Дія» на смартфон;

вибрати послугу «єКнига»;

перейти за посиланням, відкрити спеціальну віртуальну банківську картку «єКнига» в одному з банків України;

подати заявку.

Після схвалення заявки, гроші зарахують на картку «єКнига». Використати їх потрібно протягом трьох місяців.

Програмою можуть скористатись як 18-річні в Україні, так і за кордоном.

Крім того, через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків чи її законний представник.

Зазначається, що держава вибрала саме ці категорії, щоб заохотити молодь читати книги та підтримати сім’ї з маленькими дітьми, сприяючи розвитку любові до читання із самого дитинства.

Нагадаємо, Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» відбувся у Києві з 29 травня по 1 червня 2025 року. За даними організаторів, цьогоріч ХІІІ «Книжковий Арсенал» відвідало близько 30 тисяч людей.