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На Дарниці влада відновить закинутий садок. Вартість бетону й арматури дивує

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Дарниці влада відновить закинутий садок. Вартість бетону й арматури дивує
Будівля по вул. Кам’янська, 110 (фактична адреса поруч з вул.Вербицького,17в) тривалий час не функціонувала
фото: Наші гроші

Давно закинутий дитсадок на Дарниці відновлять за 165 млн 

Управління освіти Дарницької РДА 30 травня за результатами тендеру замовило ТОВ «Укрбуд Козак» капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території дитсадка №33 за 164,63 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Наші гроші». 

Повідомляється, що будівля по вул. Кам’янська, 110 (фактична адреса поруч з вул.Вербицького,17в) тривалий час не функціонувала. Вона була у закинутому стані понад 20 років. У 2020 році її передали до комунальної власності, у 2021 році замовили проєкт у ТОВ «Інженерно-конструкторське бюро «Панорама», а в 2023 році ТОВ «Перша будівельна експертиза» погодила проєкт.

До кінця 2026 року за гроші з місцевого бюджету мають замінити вікна, виконати заходи енергозбереження і благоустрій території. Договірна ціна тверда і включає 433 тис грн на покриття інфляційних ризиків.

У кошторис бетон В22,5 М300 заклали по 4 320 грн/куб. м. Ціни та суми вказано з ПДВ та без урахування доставки, яка в кошторисі прописана окремо. У «Гранд Бетон» такий бетон коштує 3 129-3 840 грн/куб. м, у «АТ Жуляни» – 3 267-3 615 грн, у «Промбудцентр» – 3 615-3 835 грн, що на 13-35% дешевше, виявили журналісти-розслідувачі

У кошторис бетон В22,5 М300 закладено по 4 320 грн/куб. м, що на 13-35% дерожче ринку
У кошторис бетон В22,5 М300 закладено по 4 320 грн/куб. м, що на 13-35% дерожче ринку
інфографіка: «Наші гроші»

Інші будматеріали також закуплені за завищеними цінами, наголошують розслідувачі. Зокрема, арматура А500 10 мм вписана по 41 700 грн/т. Водночас «Метінвест СМЦ» у Києві продає її по 34 160 грн/т, «Максіма Метал» – по 30 290 грн/т, «Ironworld» – по 34 462 грн/т, тобто на 20-40% дешевше.

Газоблок Aeroc D400 300х200х610 мм вказано по 160 грн/шт. У «Profbudmarket» він коштує 128 грн/шт, у «Dci-group» – 131 грн, у «Жи Строй» – 135 грн, у «Беркут Буд» – 153 грн. Це на 5-25% дешевше.

Геотекстиль Typar SF-27 вписали по 80 грн/кв. м. В «Епіцентрі» та «Новій лінії» він коштує 45 грн/кв. м, в «Альтернативі» та «Агровін» – по 46 грн/кв.м, що майже вдвічі дешевше.

Геотекстиль Typar SF-27 для ремонту було виписано майже вдвічі дорожче ринку
Геотекстиль Typar SF-27 для ремонту було виписано майже вдвічі дорожче ринку
фото: «Наші гроші»

Щебінь фракції 5-20 мм заклали по 960 грн/куб. м. За даними травневого моніторингу ДП «НІРІ», у Київській області його ціни різнились від 350 до 812 грн/т.

Також, як виявили журналісти, у кошторисі є позиції, які складно чітко ідентифікувати. Наприклад, тротуарна плитка «Римський камінь» по 1 400 грн/кв. м. На ринку така трапляється або в межах 460–699 грн/кв. м, або по 1 600  грн/кв. м, залежно від виробника. Неможливо ідентифікувати й позиції, які враховано з монтажем: «Ніндзя парк» вартістю 2 млн грн або «Міні футбол» за 530 640 грн.

У кошторисі «Наші гроші» виявили завищені ціни на будматеріали
У кошторисі «Наші гроші» виявили завищені ціни на будматеріали
інфографіка: «Наші гроші»

Фірма була єдиним учасником торгів. Учасники мали підтвердити наявність такої техніки: автокрана або крана стрілового, одноковшевого екскаватора, навантажувача або екскаватора-навантажувача. Крім того, вимагалася електротехнічна лабораторія з чинним свідоцтвом відповідності вимогам ДСТУ і мінімум 20 працівників. До третини висувались вимоги щодо наявності обов’язкової вищої освіти, розряду, чи кваліфікаційних сертифікатів і підтверджень проходження навчань з охорони праці. Зокрема директор мав підтвердити дюжину напрямів.

Вимоги до учасника тендеру
Вимоги до учасника тендеру
фото: «Наші гроші»

При цьому вимоги по досвіду були помірні – підходив аналогічний договір щодо капремонту приміщень, фасадів, покрівлі тощо, а для підтвердження фінансової спроможності було достатньо надати баланс та звіти, що свідчать про ведення господарської діяльності підприємством.

Київською «Укрбуд Козак» володіє та керує Леонід Ковальчук
Київською «Укрбуд Козак» володіє та керує Леонід Ковальчук
Дані Youcontrol

Київською «Укрбуд Козак» володіє та керує Леонід Ковальчук. Раніше співзасновниками компанії також були Станіслав Халецький і Микола Руденко. Ковальчук також володіє ТОВ «Кречет Соул», ТОВ «Країна Буд Мрій» і БО «БФ «Химородник». Руденко є засновником ТОВ «Грін Трейдінг», а також має частки у ТОВ «Укр Тетріс Буд» і ТОВ «Ойл Технолоджіс».

До вторгнення «Наші гроші» повідомляли, що поліція розслідувала схему за участю посадовців Дарницької РДА та Миколи Руденка. Слідство вважало, що група організувала системне розкрадання коштів, виділених на ремонти об’єктів ЖКГ району, та отримувала «відкати» у розмірі 10-15%. Проте кримінальне провадження за цим фактом було закрите у 2021 році.

Нагадаємо, аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві під час моніторингу публічних закупівель виявили порушення у одному з тендерів вартістю понад 300 млн грн. Аналітики Бюро скерували на адресу замовника рекомендаційний лист із виявленими ризиками. 

Раніше відділ освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради Харківської області уклав договір із ТОВ «Слобожанська будівельна компанія Саргон» на зведення укриття на території КЗ «Старосалтівський ліцей» за результатами тендеру. Вартість робіт становить 145,21 мільйона гривень. 

У Запорізькій обласній дитячій лікарні може з’явитися хірургічний корпус з протирадіаційним укриттям. Відповідний тендер у квітні оголосило державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області». Очікувана вартість робіт – 439,71 млн грн. Фінансуватиметься будівництво з державного і місцевого бюджетів. 

До слова, детективи Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо керівників компаній, які допомагали великим торговельним мережам роздрібної торгівлі ухилятися від сплати податків і легалізовувати гроші, отримані незаконним шляхом. 

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Теги: Київ тендер

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