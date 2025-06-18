Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Засновник Spotify вклав понад пів мільярда євро в компанію, яка постачає дрони Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Засновник Spotify вклав понад пів мільярда євро в компанію, яка постачає дрони Україні
За словами Даніеля Ека, штучний інтелект, маса та автономія керують новим полем бою
фото з відкритих джерел

Helsing входить до пʼятірки найдинамічніших за зростанням компаній у Європі

Засновник стримінгового музичного сервісу Spotify та головний виконавчий директор Даніель Ек вклав 600 млн євро у німецький оборонний стартап Helsing. Компанія розробляє дрони зі штучним інтелектом та вже постачає їх в Україну.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Зазначається, що інвестиційна компанія Prima Materia, заснована Даніелем Еком та одним із перших інвесторів Spotify Шакілом Ханом, зробила перші значні інвестиції в Helsing у 2021 році. Тепер вона збільшує вкладення у Helsing до 1,37 млрд євро.

«Існує величезне усвідомлення того, що насправді саме штучний інтелект, маса та автономія керують новим полем бою. Ми не можемо недооцінювати наслідки цього для конфлікту в Україні чи взагалі будь-якого конфлікту в майбутньому», – сказав він.

Helsing отримує замовлення від Німеччини, Швеції та Великої Британії. Компанія коштує 12 млрд євро та входить у пʼятірку компаній, які найшвидше зростають у Європі. Згодом вона планує вийти на біржу, аби дозволити інвесторам купувати її акції.

«Я впевнений, що люди критикуватимуть це, і це нормально. Особисто мене це не хвилює. Я більше зосереджуюся на тому, що вважаю правильним, і я на 100 відсотків переконаний, що це правильно для Європи», – пояснив Ек.

Нагадаємо, Україна готова збільшити виробництво безпілотників на 40% уже цього року, однак ключовою проблемою є брак фінансування. Щорічно вітчизняний оборонно-промисловий комплекс (ОПК) здатний виготовляти близько десяти мільйонів одиниць дронів. За словами заступника голови Міноборони, Україна сьогодні пише доктринальні зміни використання дронів, які наразі 80% від всіх уражень на полі бою.

Також українські фахівці розробили дрони-перехоплювачі, аби захистити енергосистему від російських ударів. Як наголосив президент, росіяни запускають по Україні понад 300 дронів на добу. «У нас є зброя деяка, яка в розробці. Деякі речі розроблені, і ми намагаємося знайти більше коштів для масового виробництва. Це різні варіанти дронів-перехоплювачів тощо», – пояснив він.

Як повідомлялося, Російська Федерація планує цьогоріч виготовити два мільйони FPV-дронів. Росія зуміла збільшити виробництво дронів дальньої дії з 15 тис. у 2024 році до понад 30 тис. цього року, а також до 2 млн невеликих тактичних дронів.

До слова, Кабінет міністрів погодив пропозицію Міністерства оборони, аби дозволити добровольцям збивати російські безпілотники. Ініціатива має на меті посилити протиповітряну оборону та діятиме протягом дії правового режиму воєнного стану, але не довше двох років.

До добровольчих груп зможуть доєднатися члени добровольчих формувань територіальної громади, люди, які не підлягають мобілізації, а також ті, хто уже пройшов підготовку та має сертифікат оператора БпЛА. Підготовкою учасників груп протиповітряної оборони, зокрема, зможуть займатися центри національного спротиву.

Читайте також:

Теги: безпілотник Spotify штучний інтелект

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Момент влучання у російський дрон
Повітряні сили показали, як цієї ночі збивали «шахеди» над Одесою
10 червня, 12:21
Ворожа армія атакувала Слобідський район Харкова
Мер Харкова показав, як окупанти вночі били дронами по житлових будинках (відео)
5 червня, 13:56
Під час операції застосували сучасну технологію керування БпЛА, яка поєднує алгоритми ШІ та ручне втручання оператора
Операція «Павутина». СБУ показала найяскравіші кадри уражень літаків
4 червня, 16:41
Російський безпілотник впав у Чорне море
Українська ППО знищила новітній реактивний російський дрон
30 травня, 16:53
Сили ППО збивають безпілотники вночі
Правда про новітні дрони і ракети недоімперії
27 травня, 18:28
Ефективність радіоелектронної боротьби проти оновлених «шахедів» знижується
The Economist проаналізував, скільки «шахедів» за ніч у майбутньому може випускати РФ
26 травня, 05:43
У Києві уламки впали на будинок
У Києві уламки безпілотника впали на п'ятиповерхівку (оновлено)
25 травня, 01:13
Спочатку «Батяр» розроблявся як дрон-камікадзе для глибоких ударів, проте з часом його можливості було розширено
Україна розробила «шахедоподібний» дрон «Батяр»: характеристика
24 травня, 00:15
Проведено масштабне випробовування дронів: долають 40 км і точно влучають у ціль
Проведено масштабне випробовування дронів: долають 40 км і точно влучають у ціль
23 травня, 20:52

Бізнес

У 2024 році «Дарниця» збільшила заробітки на державних тендерах більш ніж удвічі
У 2024 році «Дарниця» збільшила заробітки на державних тендерах більш ніж удвічі
Засновник Spotify вклав понад пів мільярда євро в компанію, яка постачає дрони Україні
Засновник Spotify вклав понад пів мільярда євро в компанію, яка постачає дрони Україні
«Українські вертольоти» заявляють про загрозу рейдерської атаки. Заява компанії
«Українські вертольоти» заявляють про загрозу рейдерської атаки. Заява компанії
В Україні створено Асоціацію операторів грального бізнесу
В Україні створено Асоціацію операторів грального бізнесу
CBAM – не про клімат, а про економічний тиск на воюючу Україну – Національна асоціація добувників
CBAM – не про клімат, а про економічний тиск на воюючу Україну – Національна асоціація добувників
Питання вантажних тарифів «Укрзалізниці» це питання шкоди державному бюджету – експерт
Питання вантажних тарифів «Укрзалізниці» це питання шкоди державному бюджету – експерт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
247K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 червня: ситуація на фронті
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 червня 2025
45K
Участь Росії у G8: Кремль відреагував на заяву Трампа
17K
На Івано-Франківщині командир роти, взводний і водій продавали пальне з військової частини
9161
Втрати ворога станом на 18 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
6737
Момент істини для Трампа

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua