Засновник Spotify вклав понад пів мільярда євро в компанію, яка постачає дрони Україні

Helsing входить до пʼятірки найдинамічніших за зростанням компаній у Європі

Засновник стримінгового музичного сервісу Spotify та головний виконавчий директор Даніель Ек вклав 600 млн євро у німецький оборонний стартап Helsing. Компанія розробляє дрони зі штучним інтелектом та вже постачає їх в Україну.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Зазначається, що інвестиційна компанія Prima Materia, заснована Даніелем Еком та одним із перших інвесторів Spotify Шакілом Ханом, зробила перші значні інвестиції в Helsing у 2021 році. Тепер вона збільшує вкладення у Helsing до 1,37 млрд євро.

«Існує величезне усвідомлення того, що насправді саме штучний інтелект, маса та автономія керують новим полем бою. Ми не можемо недооцінювати наслідки цього для конфлікту в Україні чи взагалі будь-якого конфлікту в майбутньому», – сказав він.

Helsing отримує замовлення від Німеччини, Швеції та Великої Британії. Компанія коштує 12 млрд євро та входить у пʼятірку компаній, які найшвидше зростають у Європі. Згодом вона планує вийти на біржу, аби дозволити інвесторам купувати її акції.

«Я впевнений, що люди критикуватимуть це, і це нормально. Особисто мене це не хвилює. Я більше зосереджуюся на тому, що вважаю правильним, і я на 100 відсотків переконаний, що це правильно для Європи», – пояснив Ек.

Нагадаємо, Україна готова збільшити виробництво безпілотників на 40% уже цього року, однак ключовою проблемою є брак фінансування. Щорічно вітчизняний оборонно-промисловий комплекс (ОПК) здатний виготовляти близько десяти мільйонів одиниць дронів. За словами заступника голови Міноборони, Україна сьогодні пише доктринальні зміни використання дронів, які наразі 80% від всіх уражень на полі бою.

Також українські фахівці розробили дрони-перехоплювачі, аби захистити енергосистему від російських ударів. Як наголосив президент, росіяни запускають по Україні понад 300 дронів на добу. «У нас є зброя деяка, яка в розробці. Деякі речі розроблені, і ми намагаємося знайти більше коштів для масового виробництва. Це різні варіанти дронів-перехоплювачів тощо», – пояснив він.

Як повідомлялося, Російська Федерація планує цьогоріч виготовити два мільйони FPV-дронів. Росія зуміла збільшити виробництво дронів дальньої дії з 15 тис. у 2024 році до понад 30 тис. цього року, а також до 2 млн невеликих тактичних дронів.

До слова, Кабінет міністрів погодив пропозицію Міністерства оборони, аби дозволити добровольцям збивати російські безпілотники. Ініціатива має на меті посилити протиповітряну оборону та діятиме протягом дії правового режиму воєнного стану, але не довше двох років.

До добровольчих груп зможуть доєднатися члени добровольчих формувань територіальної громади, люди, які не підлягають мобілізації, а також ті, хто уже пройшов підготовку та має сертифікат оператора БпЛА. Підготовкою учасників груп протиповітряної оборони, зокрема, зможуть займатися центри національного спротиву.