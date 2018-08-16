У Києві продовжують ліквідацію наслідків руйнівної негоди: фото



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Наслідки стихії в Печерському районі – 329 пошкоджених дерев та 8 зіпсованих авто

В ніч з 15 на 16 серпня, внаслідок складних погодних умов (гроза, розряди блискавки, шквальний вітер) в Печерському районі пошкоджено 329 дерев, з них повалено – 110, зіпсовано 8 автомобілів, зруйновано 20 метрів погонного металевого паркану, пошкоджена покрівля в 3 житлових будинках, подекуди відсоток пошкодженої покрівлі сягнув 50%, також через негоду завдана шкода об’єктам соціально-побутової сфери. Про це інформує Печерська районна в місті Києві державна адміністрація.

Загалом, для ліквідації наслідків негоди від комунальних підприємств району було залучено 224 працівника та 15 одиниць спецтехніки.

«Працівники комунальної сфери оперативно та злагоджено спрацювали. Ліквідація наслідків негоди розпочалась ще з 4 години ночі та продовжуватиметься допоки благоустрій району стане повністю впорядкованим. Найбільшої шкоди стихія завдала великим деревам, які з корінням звалювались на прилеглі споруди, житлові будинки та автомобілі. Травмованих та постраждалих внаслідок, на щастя немає», - зауважив голова Печерської райдержадміністрації Сергій Мартинчук.

Наразі відновлювальні роботи тривають.

Як раніше повідомив «Главком», у Києві внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені кілька вулиць. Зокрема, після нічної грози затопило Хрещатик.

Грозу, що пройшлася у ніч на 16 серпня Києвом, супроводжував сильний град.

Негода вирвала вишку зв’язку на даху будинку.

У Києві на вулиці Гоголівській сильний потік води підняв одну автівку і поставив двома колесами на іншу.

Укргідрометцентр заявив, що не зміг спрогнозувати бурі, яка вночі прокотилася Києвом і призвала до руйнувань і збитків, через неможливість 100% прогнозування погоди.

Нагадаємо, у четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни.

Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.

Дивіться фоторепортаж із епіцентру бурі

Красиво і моторошно водночас. З’явились нові фото київської негоди

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