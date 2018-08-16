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    Укргідрометцентр знайшов виправдання, чому не повідомив про нічну бурю в Києві

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    Негода в Києві у ніч на 16 серпня - Укргідрометцентр знайшов виправдання, чому не повідомив про нічну бурю в Києві
    Фото: Володимир Бугаєнко / Facebook
    Негода в Києві у ніч на 16 серпня

    Інколи бувають явища, які неможливо спрогнозувати, заявили в агентстві

    Укргідрометцентр заявив, що не зміг спрогнозувати бурі, яка вночі прокотилася Києвом і призвала до руйнувань і збитків, через неможливість 100% прогнозування погоди. Відповідне повідомлення розміщене у Facebook.

    «Інколи бувають явища, які неможливо спрогнозувати навіть за півдня, а усі хочуть прогноз на місяць-сезон-рік», - сказано у ньому.

    Зазначимо, напередодні українські синоптики не повідомляли про можливість грози з градом у Києві вночі. Директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда у телевізійному ефірі лише попередив про «невеликий короткочасний дощ з грозою і зміну синоптичної ситуації». Цей прогноз стосувався другої половини дня 16 серпня. Його знову зранку повторила столична влада.

    Синоптик Наталка Діденко вночі повідомила, що на Київ о третій ночі сіла найпотужніша атмосферна пляма із можливих.

    Як раніше повідомив «Главком», у Києві внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені кілька вулиць. Зокрема, після нічної грози затопило Хрещатик.

    Грозу, що пройшлася у ніч на 16 серпня Києвом, супроводжував сильний град.

    Негода вирвала вишку зв’язку на даху будинку.

    У Києві на вулиці Гоголівській сильний потік води підняв одну автівку і поставив двома колесами на іншу.

    Нагадаємо, у четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни. 

    Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.

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