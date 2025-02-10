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У Києві активісти вимагають відсторонити керівника Молодого театру Білоуса

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві активісти вимагають відсторонити керівника Молодого театру Білоуса
У Києві біля Молодого театру триває акція з вимогою відсторонити художнього керівника Андрія Білоуса
фото: Денис Булавін, hromadske

Студенти та активісти вийшли під стіни Молодого театру із закликами до влади Києва відсторонити Андрія Білоуса від посади

У Києві в понеділок, 10 лютого, біля Молодого театру почалась акція з вимогою відсторонити художнього керівника закладу Андрія Білоуса, який звинувачується у сексуальних домаганнях.

Студенти та активісти вийшли під стіни Молодого театру із закликами до влади Києва відсторонити Андрія Білоуса від посади через звинувачення у сексуальних домаганнях. 

У Києві активісти вимагають відсторонити керівника Молодого театру Білоуса фото 1
фото: Денис Булавін, hromadske
У Києві біля Молодого театру триває акція з вимогою відсторонити художнього керівника Андрія Білоуса
У Києві біля Молодого театру триває акція з вимогою відсторонити художнього керівника Андрія Білоуса
фото: Денис Булавін, hromadske
У Києві активісти вимагають відсторонити керівника Молодого театру Білоуса фото 2
фото: Денис Булавін, hromadske

Учасники заходи тримали в руках плакати із написами: «Білоуса до закону!», «Викладач – не Бог», «За кулісами не сховати правду», «Театр це про безпеку» та інші. 

Нагадаємо, що викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника «Молодого театру» Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Відповідне відео з'явилося на каналі в YouTube під назвою «Ґвалтівник Білоуса».

Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. У навчальному закладі заявили, що жодних офіційних заяв щодо цього не отримували, а також додали, що звернулися до поліції. Youtube-канал, на якому обіцяють «повномасштабне оприлюднення доказів» домагань з боку Білоуса, створили ще в листопаді 2020 року. 

Згодом Андрій Білоус вперше відреагував на звинувачення в домаганнях у свій бік. Педагог зазначив, що подав заяву в поліцію. Колишні студентки та акторки, які працювали з Білоусом, також планують подати заяву в поліцію. 

Також стало відомо, що викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера «Молодого театру» Андрія Білоуса відсторонили від роботи через звинувачення у сексуальних домаганнях та надсиланні непристойних повідомлень студенткам.

Директор департаменту культури КМДА Сергій Анжияк заявив, що наразі немає підстав для відсторонення художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, від роботи.

Теги: Київ театр Андрій Білоус

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