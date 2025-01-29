Столичні озеленювачі показали, які рослини прикрашатимуть Київ цього літа

У цьому році, як і у попередньому, «Київзеленбуд» робить найбільший акцент на багаторічниках

Озеленювачі у Києві розпочали підготовку до весняного сезону. Вони почали висівати, розмножувати та розсаджувати квіти. Про це повідомило комунальне об’єднання «Київзеленбуд».

Як стало відомо з відео, у січні-лютому комунальники проводять роботи у власних оранжереях і власними силами.

Взимку озеленювачі розмножують багаторічні рослини скриншот відео

Найбільший акцент на багаторічниках: в оранжереях вже з'явилися сходи ковили, гейхери, буквиці, ехінацеї, тощо.

Озеленювачі зазначають, що для столиці обрані багаторічні квіти, які стійкі до міських умов та невибагливі у догляді. Також цього року Київ прикрашатимуть тагетеси, сальвії, петунії, сульфінії, аспарагуси, тощо.

«Працівники піклуються про квіти на кожному етапі їхнього зростання, доки рослина не буде готовою до висаджування у зелених зонах столиці», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 17 січня, у приміщеннях Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА та КО «Київзеленбуд» пройшли обшуки на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 18 грудня 2024 року. У повідомленні вказується, що слідчі дії стосуються діяльності департаменту, комунального об’єднання «Київзеленбуд» та взаємодії з підрядними організаціями стосовно виконання робіт із капітального ремонту та реконструкції парків і зон відпочинку.

До слова, заcтупнику начальника управління капітальних вкладень комунального об'єднання «Київзеленбуд» повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах та у службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Зазначається, що у вересні 2024 року КО «Київзеленбуд» та приватне товариство уклали договір на капітальний ремонт скверу у провулку Чеховському у Шевченківському районі на суму понад 6 млн грн. Згідно з договором усі роботи мали бути виконані до 22 грудня 2024 року. Однак вже 10 січня 2025 року правоохоронці за участі працівників Північного офісу аудитслужби та КО «Київзеленбуд» оглянули сквер та встановили, що роботи не виконані.