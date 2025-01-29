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Легендарна Ада Роговцева відреагувала на скандал в університеті Карпенка-Карого

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ада Роговцева висловилася про скандал довкола Андрія Білоуса
фото з відкритих джерел

Ада Роговцева підтримала студентів після скандалу з Андрієм Білоусом

Українська акторка театру та кіно Ада Роговцева зазначила, що Київському національному університету імені Карпенка-Карого потрібні зміни. Відповідну заяву вона зробила після того, як студентка звинуватила у сексуальних домаганнях викладача, режисера Андрія Білоуса.

«Київському національному університету театру, кіно і телебачення вже дуже-дуже давно потрібні зміни. Слухала дітей. В усьому праві. Навчальний заклад – для навчання, а не для підтримки закладу і його працівників», – зауважила акторка.

Легендарна Ада Роговцева відреагувала на скандал в університеті Карпенка-Карого фото 1
скріншот

Ада Роговцева зазначає, що театр, кіно та телебачення є прикладними синтетичними мистецтвами, і навчати цього ремесла з азів можуть лише справжні професіонали, майстри своєї справи. Вона наголошує, що якщо це не так, то виникає питання про доцільність існування навчального закладу.

«Якщо це не стовідсотково так, навіщо ж тоді існує заклад? На що витрачають діти, які прийшли отримати складну прикладну професію, 4-5 років життя? Безцінних років, коли вартує кожна година доби для набору, для спроб, для помилок, для розуміння себе і світу! Я молюсь за прекрасних дітей, які прагнуть вчитися і пишатися своєю театральною школою! Підтримую в усьому!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника «Молодого театру» Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. У навчальному закладі заявили, що жодних офіційних заяв щодо цього не отримували, а також додали, що звернулися до поліції.

На скандал відреагували, зокрема, випускник університету Валерій Філіпенко та колишня балетмейстерка Молодого театру Лідія Соклакова.

Згодом викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера «Молодого театру» Андрія Білоуса відсторонили від роботи через звинувачення у сексуальних домаганнях та надсиланні непристойних повідомлень студенткам.

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Теги: Ада Роговцева акторка скандал секс університет Андрій Білоусов Київ

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Легендарна Ада Роговцева відреагувала на скандал в університеті Карпенка-Карого
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