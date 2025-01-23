Відомий режисер домагався студенток? У столичному виші переполох через анонімне відео

Анонімна дівчина звинуватила викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого, відомого режисера а у домаганнях. Виш звернувся до поліції

Викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника «Молодого театру» Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Відповідне відео з'явилося на каналі в YouTube під назвою «Ґвалтівник Білоуса». Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. У навчальному закладі заявили, що жодних офіційних заяв щодо цього не отримували, а також додали, що звернулися до поліції.

Youtube-канал, на якому обіцяють «повномасштабне оприлюднення доказів» домагань з боку Білоуса, створили ще в листопаді 2020 року. Станом на 22 січня на ньому опубліковано 48 відео. Усі вони присвячені студентським виставам, які здебільшого готували для іспитів.

YouTube-канал, на якому з'явилося відео зі звинуваченням Білоуса скриншот з YouTube-каналу

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого відреагував на звинувачення свого викладача. Там наголосили, що виш завжди стоїть на засадах законності та поваги, однак жодних заяв чи скарг від студентів на Білоуса не надходило.

Що повідомила дівчина, яка називає себе студенткою університету

На каналі «Ґвалтівник Білоуса» 20 січня з'явилося відео, як зазначили автори, «першого свідка». На ньому дівчина, обличчя якої не видно, і яка представилася студенткою Київського національного університету імені Карпенка-Карого, розповідає про буцімто досвід навчання та спілкування з педагогом.

Дівчина заявила, що перші повідомлення від Андрія Білоуса вона нібито отримала влітку, незадовго після вступу до навчального закладу. Також дівчина стверджує, що викладач цікавився особистою інформацією про неї, а згодом начебто почав ставити неприйнятні питання, зокрема про те, чи є у дівчини романтичні стосунки та яка її сексуальна орієнтація.

Далі, за словами дівчини, повідомлення ставали все більш недоречними. Наприклад, коли студентка писала викладачеві про розклад занять чи інші організаційні моменти, він відповідав: «Чому ти хочеш говорити зі мною лише про роботу, але не хочеш мене збуджувати?».

Дівчина на відео стверджує, що отримувала від викладача його інтимні фотографії, а також фото інших студенток. Крім того, Андрій Білоус нібито просив її надіслати знімки такого ж характеру та «ділитися сексуальними фантазіями».

На другому відео можна побачити скриншот повідомлення від користувача з ніком andriybilous, в якому відправник пише про те, що в актрис «закладена в природі сексуальність, кокетування та зваблення», і що це начебто є їхніми «основними якостями».

скриншот з другого відео на каналі

В описі каналу «Ґвалтівник Білоуса» обіцяють «повномасштабне оприлюднення доказів», які будуть з'являтися поступово.

Випускник університету Валерій Філіпенко відреагував на звинувачення дівчини. «Сексуальний харассмент, зґвалтування підлеглих шляхом психологічних маніпуляцій мають бути піддані суспільному осуду в Україні, винуватці – притягнуті до відповідальності. Інакше сотні дівчат і жінок продовжать потерпати від неадекватних керівників і матимуть психічні проблеми на все життя. А це, звісно, може призвести до найстрашніших наслідків», – заявив він. Філіпенко зазначив, що історія з Білоусом нібито є давно відомою серед «театральної бульбашки», але всі мовчали.

«Раніше була спроба зробити це публічним від людей, яких я особисто знаю і яким точно немає причин брехати і чинити наклеп, але тоді дівчата і жінки відмовлялися давати свідчення через страх. Проте зараз, є люди які готові давати свідчення, було зламано акаунт курсу Білоуса у YouTube та TikTok, і зараз зʼявилося перше відео із свідченням його колишньої студентки. Тому надзвичайно важливо зараз притягнути Білоуса до відповідальності. Він калічить психіку і майбутнє дуже великої кількості людей», – написав актор.

В скандал навколо домагань включилася і колишня балетмейстерка Молодого театру Лідія Соклакова. У сторіз Instagram вона закликала інших ділитися власними історіями, оскільки це «страшні речі, які пережили десятки дівчат». І що про сексуальні домагання в театрі всі знають, однак мовчать.

«Колеги, які все знають. У мене до вас прохання – не мовчіть про страшні речі. Жертви, я знаю, що страшно, але якщо ви наберетеся сміливості – це буде найкраще рішення для нашого спільного майбутнього», – зазначає вона.

4 фото На весь екран





скриншот з Instagram Лідії Соклакової

Реакція університету Карпенка-Карого

У Київському національному університеті театру, кіно і телебачення відреагували на скандал. Виш звернувся із заявою до Національної поліції України з метою перевірки розповсюдженої інформації та надання їй відповідної правової оцінки.

Станом на ранок 23 січня жодної заяви від потерпілих щодо ситуації та дій Андрія Білоуса на адресу університету не надходило.

Також керівництво університету закликало у разі виявлення подібних фактів звертатись до правоохоронних органів. Так також нагадали учасникам освітнього процесу про функціонування у виші психологічної служби, а також «Скриньки довіри», яка розміщена в головному корпусі закладу. Також в університеті нагадали про порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти, наголосивши, що розгляд відбувається з дотриманням конфіденційності.

Молодий театр і сам Андрій Білоус офіційно не коментували цю ситуацію. Режисер не відповів на запити, які йому надіслали журналісти «Главкома» .

Що відомо про Андрія Білоуса

Андрій Білоус – український режисер, театральний педагог, актор, драматург. Заслужений діяч мистецтв України. Лауреат Державної премії ім. Олександра Довженка.

Він народився у Василькові, що на Київщині, 28 квітня 1976 року. За освітою – актор драматичного театру та кіно, навчався у КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого. Викладати у своїй альма-матер Білоус почав у 2005 році.

Нині він працює директором – художнім керівником Київського національного академічного «Молодого театру» та викладає режисуру та майстерність актора в університеті Карпенка-Карого та є керівником «Театральної майстерні Андрія Білоуса» при університеті.

Серед постановок Білоуса у Київському національному академічному Молодому театрі такі:

2015 – «Зачарований» за п'єсою «Безталанна» Івана Карпенко-Карого,

2015 – «Однорукий» за п'єсою «Однорукий зі Спокано» Мартіна Макдони,

2016 – «Горе з розуму» за п'єсою Олександра Грибоєдова,

2018 – «Homo Ferus або сука-любов!» за мотивами п'єс «Сто тисяч» і «Наймичка» Івана Карпенка-Карого,

2019 – «Сон літньої ночі» за п'єсою Вільяма Шекспіра,

2020 – «Шинель» за повістю Миколи Гоголя,

2023 – «Жагуча таємниця» за новелами Стефана Цвайга.

У 2017 році режисер брав участь у радіоефірі «Чому в Україні немає секс-скандалів» від Радіо Свобода. Тоді він зауважував, що у театрі складно приховати ситуацію з домаганнями, оскільки актори проводять більшість часу разом, тому такі речі одразу стають явними. І що у його кар'єрі ніколи не виникало подібних ситуацій, коли б він хотів або йому пропонували розв'язати якусь проблему за допомогою сексу. А більшість історій, які потрапляють у мережу, – не більше ніж плітки.

Варто нагадати, що раніше студентки вишу вже заявляли про домагання викладача Київського національного університету театру, кіно та телебачення ім. І. Карпенка-Карого – Володимира Талашка. Одна киянка навіть публічно стверджувала, що чоловік нібито зґвалтував її неповнолітньою. Тоді Талашко звільнився з університету, проте поліція не знайшла доказів злочину.

Майже два роки тому «Главком» повідомив про скандал у Київському національному університеті ім. Шевченка. Ректора головного вишу країни Володимира Бугрова звинуватили у сексуальних зв'язках зі студентками та молодими співробітницями. Важлива деталь: зі звинуваченням вийшли не жертви харасменту – для оприлюднення звинувачень використовуються анонімні телеграм-канали та інші інтернет-ресурси.