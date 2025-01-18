Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Викрито співробітників «Укрзалізниці» та столичного метрополітену, які з 2014 року працювали на Росію

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Викрито співробітників «Укрзалізниці» та столичного метрополітену, які з 2014 року працювали на Росію
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
фото: Офіс Генерального прокурора/Telegram

Після повномасштабного вторгнення агенти надавали своєму куратору відомості про переміщення підрозділів ЗСУ

Правоохоронці ліквідували агентурний осередок спецслужб РФ, до складу якого входили співробітники «Укрзалізниці» та столичного метрополітену. Про це інформує Офіс Генерального прокурора України. Так, двом громадянам повідомлено про підозру у державній зраді та виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ (ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, двоє громадян України – співробітники «Укрзалізниці» та метрополітену – у 2014 році були завербовані представником УФСБ по Калінінградській області. До 2022 року підозрювані приховано надавали йому інформацію про переміщення рухомого складу потягів із вантажами, що представляли інтерес для РФ.

Після повномасштабного вторгнення вони надавали своєму куратору відомості про переміщення підрозділів ЗСУ, інформацію про наслідки влучань по міській інфраструктурі, а також готувались до проведення диверсійних дій за вказівкою ФСБ.  

Викрито співробітників «Укрзалізниці» та столичного метрополітену, які з 2014 року працювали на Росію фото 1

За результатами проведення низки обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваних арсенал зброї, набої, вибухівку, засоби зв’язку та комп’ютерну техніку, що використовувалась для спілкування з куратором.

Викрито співробітників «Укрзалізниці» та столичного метрополітену, які з 2014 року працювали на Росію фото 2

Того ж дня їх затримано в порядку ст. 615 КПК України.

Викрито співробітників «Укрзалізниці» та столичного метрополітену, які з 2014 року працювали на Росію фото 3

Під час документування злочину також встановлені факти виправдування фігурантами та їхнім близьким оточенням збройної агресії РФ проти України і глорифікації її учасників.

Викрито співробітників «Укрзалізниці» та столичного метрополітену, які з 2014 року працювали на Росію фото 4

Брата одного із підозрюваних затримано та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 КК України, матері – вручене повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 436-2 КК України.

Викрито співробітників «Укрзалізниці» та столичного метрополітену, які з 2014 року працювали на Росію фото 5

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Викрито співробітників «Укрзалізниці» та столичного метрополітену, які з 2014 року працювали на Росію фото 6

Раніше народному депутату України ІХ скликання було повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та у підробці документів.

Також працівники Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру судді Господарського суду Києва та колишньому вищому керівництву держави.

Нагадаємо,  антикорупційні органи повідомили про підозру колишньому держсекратарю МВС Олексію Тахтаю (на фото поряд з Аваковим). Його підозрюють у заволодінні мільйонними коштами та одержанні хабаря.  

Крім того, повідомлялося, що за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора народному депутату України VII-IX скликань Вадиму Новинському повідомлено про підозру у державній зраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 161 КК України).  

Читайте також:

Теги: Київ Офіс Генерального прокурора прокурор російські агенти диверсія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту
Київ накриє туман: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
26 грудня, 2024, 14:51
Російські війська у день Різдва знову масовано атакували українську енергетику
Масований удар РФ по Україні, авіакастрофа у Казахстані. Головне за 25 грудня
25 грудня, 2024, 21:00
Наукові здобутки професора Зими є вагомими у сфері нейрофізіології, а Сокур – біохімії
Атака безпілотників на Київ: з'явилися нові деталі про науковців, яких вбила РФ
2 сiчня, 17:40
Біля лісопосадки фігуранти розстріляли з вогнепальної зброї автівку, убивши усю родину. Тіла закопали, а машину спалили
Резонансне вбивство родини на Чернігівщині. Учасники банди отримали довічне
8 сiчня, 14:26
Фахівці ДСНС завершили розбір завалів
У Києві рятувальники завершили ліквідацію наслідків атаки РФ (фото)
10 сiчня, 13:58
Видра річкова і сова вухата перебувають під захистом Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори 
Київські митники врятували від незаконного вивезення опудала рідкісних тварин (фото)
14 сiчня, 13:19
Взимку червоні відтінки стають яскравішими, оскільки пил і водяна пара менше впливають на розсіювання
Чому небо над Києвом надвечір червоніє? Пояснення метеорологів
15 сiчня, 10:09
у Києві посилився контроль за дотриманням правил розміщення рекламних конструкцій
Плата за розміщення зовнішньої реклами: скільки отримав бюджет Києва у 2024 році
15 сiчня, 14:05
Штаб ліквідації наслідків ракетного удару організуваyj за адресою: вулиця Білоруська, 1
У Києві розгорнуто штаб ліквідації наслідків ракетного удару
Сьогодні, 16:17

Кримінал

СБУ викрила компанію, яка допомагала рашистам будувати ядерні лабораторії
СБУ викрила компанію, яка допомагала рашистам будувати ядерні лабораторії
Викрито співробітників «Укрзалізниці» та столичного метрополітену, які з 2014 року працювали на Росію
Викрито співробітників «Укрзалізниці» та столичного метрополітену, які з 2014 року працювали на Росію
Нардеп відправив 23 чоловіків за кордон як водіїв – йому повідомлено про підозру
Нардеп відправив 23 чоловіків за кордон як водіїв – йому повідомлено про підозру
На Буковині правоохоронець за €20 тис. переправляв ухилянтів до Румунії
На Буковині правоохоронець за €20 тис. переправляв ухилянтів до Румунії
Обшуки в ексведучого телеканалу Медведчука: деталі від СБУ
Обшуки в ексведучого телеканалу Медведчука: деталі від СБУ
Син нардепа отримав підозру в розкраданні бюджетних коштів на Львівщині
Син нардепа отримав підозру в розкраданні бюджетних коштів на Львівщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 січня 2025
41K
Трамп переніс інавгурацію в Капітолій через погоду
15K
У Києві прогриміла серія гучних вибухів
9864
Втрати ворога станом на 18 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
8706
Правоохоронці викрили ексчиновника МВС на масштабній схемі розкрадання держкоштів

Новини

Атака дронів на Тульську та Калузьку області, нове посольство у Києві: головне за ніч
Сьогодні, 06:06
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 січня
Сьогодні, 06:00
В Україні дешевшає популярний овоч через низьку якість
Сьогодні, 05:39
Дрони вчергове атакували Тульську область
Сьогодні, 04:17
На Прикарпатті син під час конфлікту задушив власну матір
Сьогодні, 04:06
У «Резерв+» та «Дії» низка послуг тимчасово недоступна: в чому причина
Сьогодні, 01:23

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua