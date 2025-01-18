Викрито співробітників «Укрзалізниці» та столичного метрополітену, які з 2014 року працювали на Росію

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Після повномасштабного вторгнення агенти надавали своєму куратору відомості про переміщення підрозділів ЗСУ

Правоохоронці ліквідували агентурний осередок спецслужб РФ, до складу якого входили співробітники «Укрзалізниці» та столичного метрополітену. Про це інформує Офіс Генерального прокурора України. Так, двом громадянам повідомлено про підозру у державній зраді та виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ (ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, двоє громадян України – співробітники «Укрзалізниці» та метрополітену – у 2014 році були завербовані представником УФСБ по Калінінградській області. До 2022 року підозрювані приховано надавали йому інформацію про переміщення рухомого складу потягів із вантажами, що представляли інтерес для РФ.

Після повномасштабного вторгнення вони надавали своєму куратору відомості про переміщення підрозділів ЗСУ, інформацію про наслідки влучань по міській інфраструктурі, а також готувались до проведення диверсійних дій за вказівкою ФСБ.

За результатами проведення низки обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваних арсенал зброї, набої, вибухівку, засоби зв’язку та комп’ютерну техніку, що використовувалась для спілкування з куратором.

Того ж дня їх затримано в порядку ст. 615 КПК України.

Під час документування злочину також встановлені факти виправдування фігурантами та їхнім близьким оточенням збройної агресії РФ проти України і глорифікації її учасників.

Брата одного із підозрюваних затримано та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 КК України, матері – вручене повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 436-2 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше народному депутату України ІХ скликання було повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та у підробці документів.

Також працівники Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру судді Господарського суду Києва та колишньому вищому керівництву держави.

Нагадаємо, антикорупційні органи повідомили про підозру колишньому держсекратарю МВС Олексію Тахтаю (на фото поряд з Аваковим). Його підозрюють у заволодінні мільйонними коштами та одержанні хабаря.

Крім того, повідомлялося, що за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора народному депутату України VII-IX скликань Вадиму Новинському повідомлено про підозру у державній зраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 161 КК України).