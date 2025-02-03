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Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого

Ірина Бура
glavcom.ua
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Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
Прогноз погоди на 3 лютого
фото: glavcom.ua

На дорогах місцями ожеледиця

У понеділок, 3 лютого, синоптики передбачають хмарну погоду. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

На півдні та південному сході країни помірний мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу, на решті території місцями невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 3 лютого
Прогноз погоди на 3 лютого
фото: Укргідрометцентр

Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатах 4-9° морозу, у південній частині, вдень в Україні від 2° морозу до 3° тепла, у Криму 2-7° тепла.

На Київщині та в столиці очікується хмарна погода. Місцями невеликий сніг.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла;

У Києві вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

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Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр Київщина Україна погода

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