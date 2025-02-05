«Підстав немає». КМДА відмовилася відстороняти режисера Білоуса від роботи

Департамент культури не може розірвати контракт із Білоусом або відсторонити його

Департамент культури не має правових механізмів для розірвання контракту чи усунення Білоуса

Директор департаменту культури КМДА Сергій Анжияк зауважив, що наразі немає підстав для відсторонення художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, від роботи. Про це повідомляє hromadske.

За словами Анжияка, Департамент культури не має правових механізмів для розірвання контракту чи усунення Білоуса, оскільки відсутні офіційні звернення від правоохоронних органів або відповідні рішення суду. Інших законних підстав для таких дій також немає. Водночас Анжияк підкреслив, що засуджує будь-які прояви харасменту.

«Департамент може працювати лише у правовому полі. Законодавець передбачив, що відсторонити людину можна лише через нетверезий стан, відмову від медоглядів тощо. В інших випадках – за ухвалою слідчого судді. Враховуючи, що така ухвала не надходила, і директор театру не є держслужбовцем та це питання не стосується корупції, то підстав правових для відсторонення немає», – сказав Анжияк.

Директор також зазначив, що департамент контролюватиме ситуацію, щоб працівники театру, які виступили за відсторонення режисера, не зазнали зниження зарплат. Крім того, він звернеться до керівництва театру з проханням обмежити контакти цих працівників із Білоусом, аби запобігти можливому тиску.

Сам Білоус назвав резонанс у соцмережах навколо звинувачень на його адресу «масовим психозом» і порівняв з «історією про розіпʼятого хлопчика». Також він сказав, що за 12 років його роботи начебто не було жодних скарг, водночас отримав лише одне зауваження від акторки «за грубий жарт».

Раніше частина працівників Молодого театру подала колективну заяву до КМДА з проханням усунути Андрія Білоуса з посади директора-художнього керівника на період розслідування.

Нагадаємо, що викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника «Молодого театру» Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Відповідне відео з'явилося на каналі в YouTube під назвою «Ґвалтівник Білоуса».

Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. У навчальному закладі заявили, що жодних офіційних заяв щодо цього не отримували, а також додали, що звернулися до поліції. Youtube-канал, на якому обіцяють «повномасштабне оприлюднення доказів» домагань з боку Білоуса, створили ще в листопаді 2020 року.

Згодом Андрій Білоус вперше відреагував на звинувачення в домаганнях у свій бік. Педагог зазначив, що подав заяву в поліцію. Колишні студентки та акторки, які працювали з Білоусом, також планують подати заяву в поліцію.

Також стало відомо, що викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера «Молодого театру» Андрія Білоуса відсторонили від роботи через звинувачення у сексуальних домаганнях та надсиланні непристойних повідомлень студенткам.