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У київському метро 5-6 лютого відбудеться ярмарок транспортних вакансій

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У київському метро 5-6 лютого відбудеться ярмарок транспортних вакансій
У «Київському метрополітені» також триває набір на курси машиністів поїздів метро
фото: КП «Київський метрополітен»

Відвідувачі зможуть отримати максимум інформації про працевлаштування

У вестибюлі станції метро «Майдан Незалежності» 5–6 лютого, з 11:00 до 15:00, відбудеться ярмарок транспортних вакансій. Про це повідомляють у КП «Київський метрополітен».

Протягом двох днів фахівці кадрових служб комунальних підприємств «Київський метрополітен» і «Київпастранс» та корпорації «Київавтодор» розповідатимуть про актуальні вакансії, умови праці, рівень заробітної плати й соціальні гарантії. Відвідувачі зможуть отримати максимум інформації про працевлаштування, а також залишити свої контактні дані або заповнити анкети для подальшого зв’язку.

Захід відбуватиметься за участі Київського міського центру зайнятості.

Крім того, у «Київському метрополітені» нагадують, що наразі триває набір на курси машиністів поїздів метро. Усі, кого цікавить ця професія, зможуть отримати детальну інформацію безпосередньо від фахівців із кадрової роботи.

Нагадаємо, у столичному метро працюють фахівці понад 300 різноманітних професій. І серед посад – чергова кімнат відпочинку для машиністів. Працівники депо та машиністи між собою називають її «будильницею», адже чергова має вчасно розбудити машиніста на ранкову зміну. Про особливості маловідомої професії розповіли в Київському метрополітені.

Основний обов’язок чергової – створити комфортні умови для відпочинку машиністів після напруженої зміни. Вона стежить за чистотою кімнат, готує ліжка до сну, змінює постільну білизну та прибирає після того, як машиніст залишає кімнату. Особлива увага приділяється чистоті: білизна вчасно передається до пральні, а кухонна зона завжди підтримується в охайному вигляді.

Раніше Київський метрополітен оголосив новий набір на курси машиністів і машиністок метро. У метрополітені повідомили, що навчання розпочнеться 10 березня 2025 року і розповіли, чого навчають студентів та як вони проходять практику.

Навчання новачків проводитимуть машиністи-інструктори, які мають великий досвід роботи на лінії. Кількість місць обмежена – 30 слухачів, по 10 осіб у кожне електродепо. Після успішного завершення навчання та складання іспитів випускники отримають право керувати поїздом і розпочнуть самостійну роботу.  Курси безкоштовні з виплатою щомісячної стипендії у розмірі 9 тис. грн. До 25 лютого будь-хто охочий може подати анкету до Київського метрополітену за посиланням і спробувати себе у якості машиніста підземки, однак пощастить лише тим, хто пройде відбір. 

Теги: Київ метро робота

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