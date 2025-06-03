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Скільки штрафів отримали порушники правил паркування у Києві за весну

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Скільки штрафів отримали порушники правил паркування у Києві за весну
Департамент територіального контролю закликає водіїв паркуватися правильно
фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Понад 4,5 тис. автомобілів було тимчасово затримано та евакуйовано на штрафмайданчик

У травні кияни та мешканці столиці сплатили за паркування до місцевого бюджету 10 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент територіального контролю міста Києва.

У Департаменті зазначають зростання кількості свідомих водіїв, проте інспекція з паркування продовжує активно боротися з правопорушниками. Зокрема, за весняний сезон було зафіксовано такі результати:

  • 109 176 водіїв оштрафовано за порушення правил паркування та ПДР. З них 10 419 штрафів накладено за неоплату паркування. 
  • 28 975 штрафів – за інші порушення правил дорожнього руху.
  • Понад 4,5 тис. автомобілів було тимчасово затримано та евакуйовано на штрафмайданчик.
  • До бюджету міста надійшло 37,7 млн грн від сплати штрафів.
  • 28,9 млн грн надійшло до бюджету міста від оплати за паркування.

Департамент територіального контролю закликає водіїв паркуватися правильно, сприяючи таким чином покращенню культури паркування у столиці.

Нагадаємо, голова КМВА Тимур Ткаченко в інтерв'ю торкнувся гострого питання хаотичного паркування у дворах столичних будинків, яке мало трагічні наслідки у березні цього року. Тоді, під час російської атаки, рятувальники ДСНС не змогли вчасно дістатися до палаючої квартири через заблокований проїзд, що призвело до загибелі жінки. Голова КМВА розповів про першочергові кроки міської влади та бачення глибшого розв’язання цієї проблеми. 

До слова, у київських корупційних схемах паркомісця стали новою «розмінною монетою» для хабарів. Замість готівки чи інших цінностей, впливові особи можуть отримувати паркомісця як «бонус» за лояльність або сприяння у вирішенні питань.

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Теги: Київ штраф автомобіль парковка

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