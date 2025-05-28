16-річний хлопець підозрюється у смертельному побитті безхатька на Оболоні

Досудовим розслідуванням встановлено, що подія сталася після спільного вживання алкоголю

В Оболонському районі столиці 16-річному підлітку повідомлено про підозру у вчиненні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. За даними ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури міста Києва, неповнолітній під час конфлікту дерев'яною палицею забив безпритульного чоловіка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру та поліцію Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що подія сталася після спільного вживання алкоголю.

«Підліток познайомився з безхатьком біля супермаркету. У стані алкогольного сп'яніння між ними виникла сварка, внаслідок якої неповнолітній завдав чоловіку понад 40 ударів по голові та тілу», – повідомили у прокуратурі.

Після скоєного хлопець з місця вчинення злочину втік, а медики госпіталізували потерпілого, однак той, не приходячи до свідомості, помер у лікарні, повідомили у поліції.

Оперативники спільно з аналітиками кримінального аналізу, інспекторами ювенальної превенції та слідчими встановили, що до вчинення злочину причетний 16-річний місцевий мешканець. Під час обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили мобільні телефони та одяг зі слідами крові.

Наразі судом до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому інкримінують злочин за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Нагадаємо, у селі Комісарівка Березанської громади Миколаївської області від вибуху гранати загинула дитина. Боєприпас кинула у двір сусідка. Слідство встановило, що 41-річна місцева жителька, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшла до сусідів із проханням відвезти її до магазину. Отримавши відмову, вона повернулася додому, а потім прийшла з бойовою гранатою. Боєприпас здетонував на подвір’ї сусідів. Хлопчик загинув на місці, а сама зловмисниця померла згодом від зазнаних травм.

Раніше повідомлялося, що у Києві конфлікт між двома жінками завершився трагедією – після сварки одна з них підпалила торгівельний кіоск, у якому згоріла її 50-річна знайома. Підозрювану затримали і тепер їй загрожує до 10 років ув’язнення.