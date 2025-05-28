Головна Київ Новини
search button user button menu button

16-річний хлопець підозрюється у смертельному побитті безхатька на Оболоні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
16-річний хлопець підозрюється у смертельному побитті безхатька на Оболоні
За словами прокурорів, неповнолітній завдав чоловіку понад 40 ударів по голові та тілу
фото: Національна поліція України

Досудовим розслідуванням встановлено, що подія сталася після спільного вживання алкоголю

В Оболонському районі столиці 16-річному підлітку повідомлено про підозру у вчиненні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. За даними ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури міста Києва, неповнолітній під час конфлікту дерев'яною палицею забив безпритульного чоловіка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру та поліцію Києва

Досудовим розслідуванням встановлено, що подія сталася після спільного вживання алкоголю.

«Підліток познайомився з безхатьком біля супермаркету. У стані алкогольного сп'яніння між ними виникла сварка, внаслідок якої неповнолітній завдав чоловіку понад 40 ударів по голові та тілу», – повідомили у прокуратурі.

Після скоєного хлопець з місця вчинення злочину втік, а медики госпіталізували потерпілого, однак той, не приходячи до свідомості, помер у лікарні, повідомили у поліції. 

Оперативники спільно з аналітиками кримінального аналізу, інспекторами ювенальної превенції та слідчими встановили, що до вчинення злочину причетний 16-річний місцевий мешканець. Під час обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили мобільні телефони та одяг зі слідами крові. 

Наразі судом до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому інкримінують злочин за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Нагадаємо, у селі Комісарівка Березанської громади Миколаївської області від вибуху гранати загинула дитина. Боєприпас кинула у двір сусідка. Слідство встановило, що 41-річна місцева жителька, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшла до сусідів із проханням відвезти її до магазину. Отримавши відмову, вона повернулася додому, а потім прийшла з бойовою гранатою. Боєприпас здетонував на подвір’ї сусідів. Хлопчик загинув на місці, а сама зловмисниця померла згодом від зазнаних травм.

Раніше повідомлялося, що у Києві конфлікт між двома жінками завершився трагедією – після сварки одна з них підпалила торгівельний кіоск, у якому згоріла її 50-річна знайома. Підозрювану затримали і тепер їй загрожує до 10 років ув’язнення.

Теги: Київ вбивство смерть прокурор злочин сварка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці
Екссудді Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця, продовжено арешт
1 травня, 18:57
Територія, де було знайдено останки, належить Подільській археологічній експедиції Інституту археології НАН України
На Подолі виявлено археологічну знахідку – контейнер з людськими кістками
30 квiтня, 10:08
Верховний Суд скасував рішення про виділення землі під торговий центр на Драйзера
Верховний Суд скасував рішення про виділення землі під торговий центр на Драйзера
9 травня, 08:56
Марина Хонда під час панельної дискусії на тему «Кризові стани. Шляхи подолання»
Київ виділятиме захисникам з інвалідністю пів мільйона під переобладнання житла
16 травня, 14:05
Водія та пасажира авто Audi поліцейські затримали неподалік місця вчинення злочину в одному із ресторанів
У Дарницькому районі затримано чоловіків, які влаштували стрілянину з вікна авто
19 травня, 14:01
Рух транспорту у напрямку вул. Сержа Лифаря повністю перекриватися не буде
На проспекті Червоної Калини 21-22 травня рух транспорту буде частково обмежено
21 травня, 10:00
Упродовж своєї парламентської діяльності Гнаткевич опікувався питаннями освіти, науки, духовності, національного відродження
Помер народний депутат України трьох скликань Юрій Гнаткевич
26 травня, 16:59
Зеленський погодив нових голів низки районів Києва
Зеленський погодив нових голів низки районів Києва
26 травня, 19:34
До цього часу точна причина поширення інфекції не встановлена
Гепатит А в Києві: кількість хворих зросла, причину поширення досі не знайдено
Сьогодні, 14:20

Новини

16-річний хлопець підозрюється у смертельному побитті безхатька на Оболоні
16-річний хлопець підозрюється у смертельному побитті безхатька на Оболоні
Зоолог назвав тварину, яка найбільше «фонить» у зоні Чорнобильської АЕС
Зоолог назвав тварину, яка найбільше «фонить» у зоні Чорнобильської АЕС
Столична влада підтримала петицію щодо збереження старовинної садиби Ницке
Столична влада підтримала петицію щодо збереження старовинної садиби Ницке
У Дніпровському районі чоловік викрав з автівки сусіда 100 тисяч гривень (фото)
У Дніпровському районі чоловік викрав з автівки сусіда 100 тисяч гривень (фото)
Гепатит А в Києві: кількість хворих зросла, причину поширення досі не знайдено
Гепатит А в Києві: кількість хворих зросла, причину поширення досі не знайдено
Столична влада попередила киян про негоду у найближчі години
Столична влада попередила киян про негоду у найближчі години

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
230K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 травня: ситуація на фронті
87K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 травня 2025
72K
Президент повідомив гарні новини з фронту
32K
Ексначальник штабу «Азов» Кротевич отримав орден після інциденту з нагородженням
23K
Портнова вбили, але його справа живе. Хто і чому блокує створення військових судів?
16K
Звичайна риболовля обернулася трагедією: на Полтавщині загинув молодик

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
Сьогодні, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua