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У Києві проведуть свято Масляної: графік заходів

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
У Києві проведуть свято Масляної: графік заходів
На території ВДНГ проведуть свято Масляної
фото з відкритих джерел

Святкові заходи відбудуться 25 та 26 лютого

У Голосіївському районі Києва на території Національного Експоцентру (ВДНГ) проведуть свято Масляної. Під час святкових заходів можна буде побачити обряд Колодія, виступ Київського вогняного театру, взяти участь у майстер-класі з хустки та скуштувати вареників. Про це повідомили у пресслужбі ВДНГ.

Протягом двох днів кияни та гості столиці зможуть поринути у традиційне святкування. Цього року організатори відмовилися від проведення концертів. Захід розкриватиме тему українських традицій: народних ритуалів, нарядів та страв. Спеціально до свята територію прикрасять стрічками та декораціями із сіна та облаштують фотозони.

Масляна закриватиме «Зимову Країну на ВДНГ», у рамках якої з грудня працює понад 20 локацій для всієї родини.

Святкові заходи відбудуться 25 та 26 лютого, 10:00–21:00, вхід на територію вільний.

Більше деталей можна дізнатися на сайті Національного Експоцентру (ВДНГ).

Нагадаємо, що у столиці працюють продовольчі ярмарки.

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Теги: свята кияни обряд свято

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