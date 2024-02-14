14 лютого – День усіх закоханих: що варто, а чого не можна робити

Традиційно в цей день закохані пари вітають один одного спеціальними листівками у вигляді сердечок – валентинками

14 лютого, День святого Валентина або День закоханих, Всесвітній день зцілення звуком, Міжнародний день дарування книг. Віряни вшановують пам'ять святого Кирила.

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Міжнародний день дарування книг

14 лютого кожного року світ відзначає цікаву та молоду подію під назвою Міжнародний день дарування книг (International Book Giving Day), яка з’явилась в США у 2012 році. Власниця сайту з дитячими книгами Еммі Бродмур поділилась ідеєю, котра полягає у добровільному обміні книгами.

Міжнародний день дарування книг з’явився завдяки підтримці групи пристрасних людей, які хотіли, щоб читання святкувалося. Свято стрімко набуло популярності у всьому світі. Зараз це свято визнане в усьому світі, і люди відзначають його по-різному.

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Всесвітній день зцілення звуком

Міжнародний день зцілення звуком (World Sound Healing day) відзначається кожного року 14 лютого.

Вперше святкування цього дня було запропоновано Джонатаном Голдменом, що є американцем за походженням. Він відомий як композитор та музикант, у житті якого звуки відіграють ключову роль. Також Джонатан з 2003 року є автором творів, що детально пояснюють феномен зцілення музикою. 14 лютого весь світ об’єднується у прагненні досягнення внутрішньої гармонії та створення тісного зв’язку із навколишнім середовищем. Ініціатива святкування підтримується людьми різного походження та об’єднує їх єдиною ідеєю.

Міжнародний рух щодо зцілення звуком спрямований на досягнення гармонії та душевного спокою за допомогою звуків чи музики. Людина та світ навколо неї тісно пов’язана зі слуховими відчуттями. Нарівні із зором, слух є невіддільною складовою життя.

День Святого Валентина

14 лютого у багатьох країнах відзначається День святого Валентина або День усіх закоханих. Вважається, що це свято існує вже понад 16 століть, а подібні свята, присвячені самому прекрасному почуттю, з'явилися за часів давніх язичницьких культур. Наприклад, римляни в середині лютого святкували фестиваль еротизму Lupercalia в честь богині кохання.

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Так, існує декілька легенд щодо «винуватця торжества». Ним вважається християнський священик Валентин, котрий жив у III столітті в місті Терні, що розташоване в італійській провінції Умбрія.

Одна із найпопулярніших легенд розповідає, що у 269 році римський імператор Клавдій II готувався до завоювання світу, але його армії не вистачало воїнів. Причиною цього він вважав сімейне життя, яке нібито відволікає солдатів від армії. На думку імператора, одружений легіонер набагато більше думає про те, як прогодувати власну родину, ніж про славу імперії. Тому Клавдій II видав наказ, згідно з яким солдатам заборонялося одружуватися впродовж усієї військової служби.

Попри наказ імператора, солдати продовжували одружуватися, а допомагав їм у цьому молодий священик Валентин. Дізнавшись про це, імператор розлютився й прирік його на страту. Очікуючи виконання вироку, Валентин закохався у сліпу дочку тюремника. Маючи певні медичні знання, він вилікував сліпоту дівчини. А перед стратою надіслав коханій прощального листа, якого підписав «Від твого Валентина».

Традиції святкування

У кожній країні світу є свої правила і звичаї святкування.

Головним кольором Дня святого Валентина вважається червоний або рожевий. Саме у таких відтінках намагаються дарувати подарунки.

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Багато закоханих цього дня влаштовують святкову вечерю на двох у кафе, ресторані або домашній атмосфері. Цю дату також часто обирають для початку спільного життя. Закохані вірять, що таким чином вони збільшують свої шанси прожити у гармонії та щасті.

Яке сьогодні релігійне свято

14 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого Кирила. Він був братом святого Мефодія. Вони народилися у Македонії. Кирило від дитинства відрізнявся гострим розумом, добре навчався, їздив до Константинополя, де вивчав світські та релігійні теми. За наказом імператора, якого попросив князь Ростислав, Кирило та Мефодій поїхали розповсюджувати християнство на слов'янські землі, адже вони володіли слов'янською мовою. Святі також склали перший слов'янський алфавіт.

Що не можна робити цього дня

Не можна стригти нігті та волосся.

Не плануйте візит до лікаря, краще перенести на інший день.

Заборонено лихословити, лаятися.

Народні прикмети і традиції

Яка погода цього дня, таким буде серпень;

Сонячний день – літо буде теплим, але морози ще навесні протримаються;

Дуже сильний мороз – до посушливого і спекотного літа;

За вікном гарна погода – до швидкого невеликого похолодання.

Пам’ятні події 14 лютого

842 рік – умовний день народження французької мови: Людовік II Німецький і Карл II Лисий приносять Страсбурзькі клятви романською (старофранцузькою) мовою;

1009 рік – перша згадка про Литву (в анналах монастиря Кведлінбург);

1014 рік – папа Римський Бенедикт VIII визнає Генріха II Святого імператором Священної Римської Імперії;

1556 рік – Акбара коронують падишахом могольської імперії;

1663 рік – Канада оголошується королівською провінцією Франції;

1778 рік – прапор Сполучених Штатів уперше формально визнається іноземним військово-морським судном, коли французький адмірал Туссен-Гійом Піке де ла Мот салютує дев'ятьма гарматами американському кораблеві «Рейнджер» під командуванням Джона Джонса;

1779 рік – у сутичці з аборигенами Гавайських островів гине англійський мореплавець Джеймс Кук;

1797 рік – британська ескадра розбиває іспанський флот біля мису святого Вікентія (район Гібралтару), за що Гораціо Нельсон отримує звання контрадмірала;

1807 рік – під час пожежі на англійському кораблі «Аякс» гине майже 300 осіб;

1848 рік – за мирним договором Мексика віддає Техас Сполученим Штатам;

1859 рік – Орегон стає 33-м штатом США;

1876 рік – американський винахідник Александер Белл демонструє перший побутовий телефон;

1879 рік – війська Чилі захоплюють порт Антофагаста, що стає одним з приводів до війни між Чилі і коаліцією Перу та Болівією;

1912 рік – Аризона стає 48-м американським штатом;

1914 рік – виборча реформа в Галичині дозволяє отримати українцям 27,2 % мандатів у крайовому сеймі, проте не була реалізована через початок Першої світової війни;

1924 рік – компанія IBM отримує свою нинішню, всім відому, назву;

1927 рік – створюють хокейну команду «Торонто мейпл лівз»;

1933 рік – у Парижі запроваджують першу у світі автоматичну телефонну службу точного часу;

1939 рік – у Гамбурзі на верфі «Блом і Фосс» спускають на воду лінкор «Бісмарк» – найпотужніший корабель Німеччини в Другій світовій війні;

1941 рік – німецький крейсер «Адмірал Гіппер» завершує 14-денне плавання, в ході якого він затоплює 64 кораблі союзників Антигітлерівської коаліції;

1946 рік – у Пенсильванському університеті фірмою IBM представлено ENIAC – один із перших у світі комп'ютерів;

1946 рік – націоналізовано Банк Англії;

1949 рік – відкривають першу сесію Кнесету, парламенту Ізраїлю;

1952 рік – в Осло відкриваються VIII (VI) Зимові Олімпійські ігри;

1958 рік – в Аммані Йорданія та Ірак підписують договір про об'єднання двох королівств, на чолі якого стає король Іраку Фейсал II;

1967 рік – в Мехіко підписують договір Тлателолко, що забороняє ядерну зброю в Латинській Америці;

1978 рік – англійський гурт Dire Straits розпочинає в Лондоні запис свого першого альбому;

1990 рік – «Вояджер-1» робить фотографію Землі з відстані 6,4 млрд км;

1993 рік – Україна, Польща та Угорщина підписують договір про співпрацю народів Карпатського регіону;

2005 рік – у Лівані внаслідок теракту вбивають колишнього прем'єр-міністра Рафік Харірі;

2005 рік – троє працівників PayPal засновують відеохостинг YouTube.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Кирило, Михайло, Федір, Юрій, Аврам, Єгор, Георгій, Филимон, Ісаак.