У Києві пройшов IV Форум Громадських рад «Велика столиця-2021»

Громадська рада при КМДА хоче налагодити співпрацю з депутатами Київради

У день місцевого самоврядування, 7 грудня, відбувся Форум Громадських рад Києва «Велика столиця-2021». Цьогоріч через карантинні обмеження форум відбувався у форматі відеоконференції, яка пройшла в інформаційній агенції «Укрінформ».

У заході взяли участь голови громадських рад Києва від кожного із десяти районів, представники профільних комітетів Громадської ради при КМДА, громадські активісти та експерти.

«Знайти дієві механізми співпраці нової влади Києва із громадою – наше головне завдання, – сказав, відкриваючи Форум, голова Громадської ради при КМДА Богдан Назаренко. – Нас часто критикують, що ми не надто рішуче інколи відстоюємо права громади, тому нам дуже важливо напрацювати інструментарій, аби наша робота була ще більш помітною».

Громадська рада при КМДА – консультативно-дорадчий орган, що обирається на два роки. У кожному із десяти районів столиці діють громадські ради при районних адміністраціях, до яких входять громадські активісти, члени громадських організацій, фахівці, не байдужі до проблем міста. Головне завдання щорічного форуму – підбити підсумки роботи за минулий рік, напрацювати нові завдання для столичної влади.

«Важливо, що із громадськими радами районів ми працюємо єдиною командою, спільно розв'язувати проблеми, що стоять перед містом», – зазначив Назаренко.

Новий Генплан, захист малого бізнесу під час пандемії, система охорони здоров’я, освіта, ситуація із транспортом у столиці, соціальний захист людей із інвалідністю, учасників АТО та переселенців, робота комунальних підприємств та політика влади у сфері ЖКГ – ті гострі питання, які порушували спікери під час виступів.

Ольга Коцько, голова комітету з питань учасників ООС (АТО) та внутрішньо-переміщених осіб зазначила, що окрім перепустки в КМДА Громадська рада не дає жодних прав, і хотілось би більше повноважень її для членів.

Поділяє думку і Володимир Петровський, який очолює комітет соціального захисту в Громадській раді при КМДА: «Хочеться, щоб нас більше чули, щоб ми реально напрацьовували робочі документи. На жаль, майже нічого із попередньої Резолюції форуму виконано не було. Жодного разу мені не вдалось зустрітись із керівником департаменту КМДА із соціальної політики. А я вважаю, що без участі громадськості не можна ухвалювати жодне рішення по людях з інвалідністю, наприклад, щодо безбар’єрного середовища».

Проблематику у сфері ЖКГ та енергетики підняв на Форумі експерт, голова комітету з питань ЖКГ, благоустрою та екології Громадської ради при КМДА Олег Попенко. «Кияни не захищені. Тарифна політика, що впроваджується в Україні, стає щороку гіршою. У порівнянні із минулим роком середня платіжка за комунальні послуги зросла до 57%, ми стали платити набагато більше. Середня заборгованість українців за послуги ЖКГ зросла на 4 млрд грн. Вже відбулось здорожчання газу та його транспортування, очікуємо підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення, – зазначив Попенко. – Ми, як громадськість, входимо до усіх робочих груп на рівні ВР та міста, але реального лоббі споживачів у владних структурах фактично немає».

Експерт запропонував звернутись до новообраної Київради із пропозицією про зменшення фінансового навантаження за послуги ЖКГ для споживачів, які проживають поруч з екологічно небезпечними підприємствами. «Вважаю, що споживачі мають платити на 20% менше, це буде компенсація за те, що вони вимушено опинились в екологічно складній зоні», – сказав Попенко.

Сергій Троценко, що представляє на Форумі Громадську раду при Деснянській РДА, підняв питання транспорту для жителів Троєщини. Громада хвилюється, що коли розбудовувати мікрорайони, а не вирішити життєво важливе питання транспортного сполучення між лівим та правим берегом, то на столицю очікує транспортний колапс.

Назаренко зазначив, що Рада має налагодити співпрацю не лише зі структурними підрозділами Київської міської адміністрації, а й із депутатським корпусом Київради. «У традиційному щорічному листі до мера я запропоную визначити відповідальних за роботу із громадською радою у кожній фракції та у профільних комісіях. Думаю, це буде ефективно. Вкажу на необхідність або заперечити пропозиції Резолюції нашого форуму, або надати план втілення в життя», – сказав він.

На думку Назаренка, Києву потрібне реально дієве самоврядування, громадськість має всіма правовими методами тиснути на владу і впливати на прийняття рішень.