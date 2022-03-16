  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві ПВО збили російську ракету поблизу лікарні «Охматдит»

    На території дитячої лікарні знайшли уламки збитої ракети - У Києві ПВО збили російську ракету поблизу лікарні «Охматдит»

    На території дитячої лікарні знайшли уламки збитої ракети

    фото з відкритих джерел

    В больнице обнародовали фотографии найденных обломков вражеской ракеты

    Внаслідок бомбардування Києва від вибуху збитої ворожої ракети пошкоджено не лише багатоповерхівку. Вибухову хвилю відчули і у дитячій лікарні «Охматдит», повідомили у медичному закладі.

    Вранці вся дитяча лікарня «Охматдит» здригнулася від ракетних ударів – поряд прогриміли три вибухи. Від вибухової хвилі в медустанові хиталися ліжка, у педіатричному корпусі вибило вікна, а у відділенні неврології пошкоджено стелю.

    На території дитячої лікарні «Охматдит» та балконі відділення хірургії новонароджених виявили уламки збитої ракети російських окупантів. У медичному закладі ніхто не постраждав.

    «Одна з ворожих ракет потрапила до будівлі за 300 метрів від лікарні. Вибуховою хвилею були пошкоджені вікна одного з корпусів, підлога лікарні вібрувала від ударів», – повідомили в «Охматдиті».

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    У Києві ПВО збили російську ракету поблизу лікарні «Охматдит»
    У Києві ПВО збили російську ракету поблизу лікарні «Охматдит»
    У Києві ПВО збили російську ракету поблизу лікарні «Охматдит»
    У Києві ПВО збили російську ракету поблизу лікарні «Охматдит»
    У Києві ПВО збили російську ракету поблизу лікарні «Охматдит»
    У Києві ПВО збили російську ракету поблизу лікарні «Охматдит»
    фото: facebook/НДСЛ Охматдит

    Як повідомлялося, 16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи.

    Згодом з'явилося відео ракетного удару по Києву.

    Внаслідок ворожого обстрілу Києва на світанку 16 березня стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста.

    Теги: росія війна лікарня бомбардування Охматдит ракета
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві ПВО збили російську ракету поблизу лікарні «Охматдит»