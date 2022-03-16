У Києві ПВО збили російську ракету поблизу лікарні «Охматдит»

В больнице обнародовали фотографии найденных обломков вражеской ракеты

Внаслідок бомбардування Києва від вибуху збитої ворожої ракети пошкоджено не лише багатоповерхівку. Вибухову хвилю відчули і у дитячій лікарні «Охматдит», повідомили у медичному закладі.

Вранці вся дитяча лікарня «Охматдит» здригнулася від ракетних ударів – поряд прогриміли три вибухи. Від вибухової хвилі в медустанові хиталися ліжка, у педіатричному корпусі вибило вікна, а у відділенні неврології пошкоджено стелю.

На території дитячої лікарні «Охматдит» та балконі відділення хірургії новонароджених виявили уламки збитої ракети російських окупантів. У медичному закладі ніхто не постраждав.

«Одна з ворожих ракет потрапила до будівлі за 300 метрів від лікарні. Вибуховою хвилею були пошкоджені вікна одного з корпусів, підлога лікарні вібрувала від ударів», – повідомили в «Охматдиті».

Як повідомлялося, 16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи.

Згодом з'явилося відео ракетного удару по Києву.

Внаслідок ворожого обстрілу Києва на світанку 16 березня стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста.